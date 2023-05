Tina Turner en el Super Bowl: Modesto, pero inolvidable; así fue su show de medio tiempo

Tina Turner, cantante suiza de origen estadounidense de éxitos como ‘What’s Love Got to Do With It’ y ‘We Don’t Need Another Hero’, murió a los 83 años. La considerada ‘Reina del Rock’ es una de las grandes estrellas de la música que se presentó en un Super Bowl de la NFL.

Turner falleció en su hogar en Küsnacht, cerca de Zúrich, Suiza, tras padecer una larga enfermedad, de acuerdo con su representante. Adquirió la ciudadanía suiza hace una década.

Pocas estrellas llegaron tan lejos como ella. Su nombre de pila era Anna Mae Bullock, nació en un hospital de una región segregada de Tennessee y tras superar muchos obstáculos, pasó sus últimos años en una enorme residencia en Lago Zúrich.

Tina Turner en el Super Bowl XXXIV

La ‘Reina del Rock and Roll’ fue la encargada del show del Super Bowl 34, el 30 de enero de 2000. Tina Turner se presentó en el Georgia Dome de Atlanta, al medio tiempo del partido que perdieron los Tennessee Titans ante los St. Louis Rams.

Tina Turner acababa de lanzar su más reciente álbum titulado ‘Twenty Four Seven’. La cantante, sus coristas y los músicos se presentaron vestidos completamente de negro sobre un pequeño escenario en medio de la cancha, sin público alrededor como en la actualidad.

Aunque su show fue muy corto y modesto, la cantante dio un espectáculo inolvidable interpretando ‘When the heartache is over’ y ‘Proud Mary’ y con decenas de bailarinas que formaban palabras y se movían al ritmo de la música.

¿De qué murió Tina Turner?

Turner se instaló en 1995 junto con su marido, el productor musical alemán Erwin Bach, en Suiza y en 2013 renunció a su nacionalidad estadounidense y adoptó la de su país de residente.

El mismo año de su naturalización como ciudadana suiza, Turner sufrió un incidente cerebrovascular y tres años después se supo que sufría cáncer. Sus penas se agravaron con el deceso de dos de sus cuatro hijos, Craig en 2018 y Ronnie en 2022. Su portavoz no mencionó la causa específica de su muerte.