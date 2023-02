Jolette respalda a Yuridia sobre reality ‘La Academia’: ‘No me siento lista para hablar’

Jolette y Yuridia fueron compañeras en la cuarta generación del reality show La Academia que se transmitió en 2005 en TV Azteca, por lo que la cantante salió a respaldarla luego de una polémica que inició contra Paty Chapoy, a quien acusó de llamarla ‘gorda’ y generar acciones negativas en su vida al crear una campaña de desprestigio y hostigamiento en su contra.

En un nuevo capítulo, quien recientemente anunció que estaba embarazada de su esposo Matías Aranda se refirió a las condiciones que los exconcursantes tuvieron que vivir, como las cámaras ocultas que estaban instaladas en las regaderas de las mujeres, algo que Jolette secundó.

“Es cierto lo de las cámaras en las regaderas, también lo vio Edgar y Cynthia; yo lo dije, como hablé todo en su momento”, dijo Gustavo Adolfo Infante en Sale el Sol.

Jolette apoya a Yuridia, pero no quiere hablar

La intérprete aseguró que se solidariza con Yuridia, a quien considera una hermana, pero no quiere hacer públicas las conversaciones que mantienen en privado ni su experiencia dentro del programa.

“Cuando yo esté lista para hablar, con mucho gusto lo hago, que sea benéfico para mi alma, me sane o algo”, dijo a través de sus redes sociales.

Asimismo, afirmó que no quiere entrometerse en el momento que vive su colega luego de su veto a Ventaneando, por lo que Chapoy tuvo que disculparse. “No voy a involucrarme si ella está viviendo este momento y si para su alma es bueno hablar ahorita, que bueno”.

Durante su participación fue objeto de críticas, una de las razones por las que decidió abandonar. “Yo me manifesté siendo una niña de 20 años. Yo dije todo lo que viví en su momento. No me siento lista, no me dan ganas de hablar de lo que yo viví. Saquen sus propias conclusiones”, señaló.