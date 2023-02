Gerardo Islas Maldonado y Sherlyn: Así fue su historia de amor

La tarde de este 2 de febrero se reportó el fallecimiento de Gerardo Islas Maldonado, quien fue presidente nacional del partido Fuerza por México, además de ocupar distintos cargos a nivel estatal en Puebla.

Además de ser conocido por su amplia trayectoria política a corta edad, Gerardo Islas es reconocido por la relación quee sostuvo con la actriz Sherlyn, con quien se casó en 2013; sin embargo, a finales de 2015 informaron su divorcio.

Gerardo Islas y Sherlyn: Así fue su historia de amor

La historia de amor entre el político y la actriz se remonta a 2009, cuando se conocieron gracias a que Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel, los presentó durante un evento. Según fuentes, ambos se gustaron en el momento, aunque no siguieron en contacto frecuente.

Tres años después, en 2012, la actriz de Clase 406 compartió que se encontraba en el hospital gracias a una faringitis, momento que Islas aprovechó para enviarle un mensaje deseándole pronta recuperación, mismo que propició que la comunicación entre ellos aumentara.

A finales de ese año fue su primera cita, y tan solo unas semanas después ya estaban pasando las festividades decembrinas juntos; a inicios de 2013 se hicieron oficialmente novios.

Siete meses de noviazgo les bastó para decidir llevar su relación al siguiente nivel; Gerardo le dio un anillo de compromiso a Sherlyn. En septiembre de 2013 se casaron por lo civil en Cancún, y dos meses después se unieron en una ceremonia religiosa en la exHacienda de Chautla, Puebla.

“Estamos muy bendecidos, encontré al amor de mi vida, a mi príncipe azul y después de muchos años de trabajar y de andar soñando con encontrar a la persona, pues hoy lo tengo aquí en carne y hueso”, dijo Sherlyn a los medios en aqauel entonces.

Sin embargo, dos años después informaron que se divorciaban ya que, de acuerdo con la actriz, la agenda laboral de ambos comenzó a fragmentar su relación. En una entrevista para Despierta América, Sherlyn compartió que su deseo de volver a trabajar en telenovelas hab ría influido a su divorcio.

" Yo que siempre he sido tan trabajadora y tan autosuficiente, me empecé a sentir como disminuida y no estaba padre, estaba molesta todo el tiempo. Y ahí empezaron los problemas hasta que, platicándolo, me dijo ‘Pues, vuelve a trabajar si tanto te urge’ y, pues sí, volví a trabajar y, estando en ciudades diferentes, se fue diluyendo el amor”, dijo hace algunos años.