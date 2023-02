Luis Miguel y Paloma Cuevas comieron en uno de de los mejores restaurantes del mundo; esto cuesta

Hace unos días, el cantante Luis Miguel y la diseñadora Paloma Cuevas fueron vistos en uno de los mejores restaurantes del mundo: Asador Etxebarri, el cual solo atiende a 30 comensales en cada servicio y requiere de reservación con una lista de espera.

Desde mediados de 2022, se ha especulado sobre un romance entre Luis Miguel y Paloma Cuevas, quien es madrina de su hijo Miguel y exesposa de Enrique Ponce, uno de los mejores amigos del cantante.

El medio español Semana captó a ‘El Sol de México’ en compañía de la empresaria en este exclusivo establecimiento que se encuentra en Atxondo, municipio de la provincia de Vizcaya, País Vasco (España); está en un rústico edificio de piedra desde la década de los 90, con vistas a las montañas desde su terraza.

El restaurante tiene una estrella Michelin y se ubica en el sexto lugar en el ranking internacional The World’s 50 Best Restaurants 2022, solo detrás del mexicano Pujol, del chef Enrique Olvera.

Asador Etxebarri es el número 6 en el ranking de los mejores del mundo. (Foto: www.theworlds50best.com).

¿Cuánto cuesta comer en Asador Etxebarri?

Asador Etxebarri es una propuesta del chef vasco Victor Arguinzoniz, quien nació en la región, en una casa donde no había electricidad ni gas, por lo que se enamoró de la cocina en fogón, ahora es “famoso por ser capaz de asar prácticamente cualquier cosa y por conseguir sabores increíbles a partir de ingredientes aparentemente sencillos”, dice el sitio web de The World’s 50 Best Restaurants.

Arguinzoniz es un maestro del fuego, por ello diseñó las parrillas para poder controlarlo adecuadamente, cuentan con un sistema de poleas para subirlas o bajarlas; también creó sartenes de malla y cocina a hornos de 750 grados con maderas como encina y vid, usadas para pescado y carne respectivamente.

Victor Arguinzoniz es experto en cocina a la parrilla. (Foto: Instagram / @theworlds50best).

Pescado y carne son el centro del lugar, no tienen con menú vegetariano. Todo es producción local con toques ahumados, desde el chorizo, el queso de búfala, las gambas de Palamós, hasta el helado. Hay, por ejemplo, caviar a la brasa con grasa de chuleta.

Su cava cuenta con una selección de vinos de Mohamed Ben Abdallah, que incluyen champán y vinos franceses, además de etiquetas del mundo y España.

El menú de degustación tiene un precio de 264 euros por persona (alrededor de 5 mil 400 pesos mexicanos), sin incluir bebidas. Además, el pago se hace por adelantado, la reserva mínima es para dos personas y máxima para seis; la asistencia de menores de edad se recomienda a partir de 12 años.