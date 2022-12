Belinda dibuja su mano en el pecho de un fan para un tatuaje en honor a la cantante

La cantante Belinda es famosa por los tatuajes que otros se han realizado dedicados a ella, por lo que no dudó en acceder ante el pedido de un fan, quien durante una convivencia le pidió plasmar la huella de su mano en el pecho junto a un mensaje que dejara en claro a quién pertenecía.

Ochoa Comunica afirmó que se trata de su segundo ‘belitattoo’, por lo que un video en TikTok en donde documentó el proceso desde la petición hasta la visita al artista que lo grabó con aguja y tinta negra se hizo viral generando diversos comentarios.

“¿Alguien sabe si hay mucha fila para tatuarse a la Belinda? Yo quiero”, “también me la tatuaría, esta mujer enamora hasta las mujeres” o “ruego a Dios que no se la tope mi esposo si no también se la tatúa” fueron algunas de las respuestas.

El tatuaje de la mano de Belinda

Tras aceptar, la cantante de ‘Luz sin gravedad’ le pregunta: “pero ¿dónde la quieres?” a lo que el joven le contesta: “Donde tú quieras”. “¿Dónde está el corazón? Aquí quieres, ¿de verdad?”, sigue ella al pedirle a los presentes que graben el momento en el que con un plumón marca la silueta.

“Mira, quedó bonita, ¿no?”, presumió, aunque él le pidió que se lo dedicara. “Tipo, ¿qué te pongo?”, se preguntó ante las risas por las frases que le propuso: “propiedad de Belinda” y “Belinda estuvo aquí”.

Finalmente se decidió por un “love me” y se olvidaba de un pequeño detalle: su característica firma “Beli”. Después, se ve al fan acostado con el tatuador marcándolo.

Esta no es la primera vez que la también actriz hace una marca con un plumón, ya que durante un concierto en Tijuana incluso le dijo a Alberto: “¡Estás tatuado para siempre! Aunque te lo borres, ahí va a estar, eh”, algo que despertó el júbilo entre los presentes.

Desde que se anunció su separación de Christian Nodal en febrero pasado, el exponente de regional mexicano se ha encargado de tapar en su cuerpo lo que alguna vez fue hecho en su honor. Belinda ha sido señalada porque otros de sus romances –con Lupillo Rivera y Criss Angel–, quienes también plasmaron en su piel algo relacionado a ella.

Es por ello que ha creado una oración que ya ha hecho popular: Santa Belinda de los amores: “Patrona de los enculados, reina de amarres, viva el sapito encantado; te pido que me hagas el milagro, para que se enamoren de mí y que lo lleven tatuado, ¡amén!”.