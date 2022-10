Ye critica campañas de Skims, marca de ropa de Kim Kardashian: ‘La sentí muy sexualizada’

A pesar de que en días pasados Kanye West se disculpó públicamente con Kim Kardashian admitiendo que sus comentarios en los últimos meses no han sido los más sensatos, volvió a lanzarse contra su exesposa, ahora por una reciente campaña de su línea de ropa.

Fue en una entrevista con Tucker Carlson para Fox Sports en la que habló de varias cosas, como su reciente polémica por utilizar una playera que decía ‘White Lives Matter’ en el último desfile de Yeezy y la última campaña que hizo Kardashian para Skims, su línea de ropa.

Ye critica campañas de SKIMS, de Kim Kardashian

De acuerdo con lo que reveló Ye durante su plática con Carlson, se siente preocupado por la campaña de Skims ya que, a su parecer, las imágenes mostradas están demasiado sexualizadas, lo que a su vez considera un peligro para los cuatro hijos que tienen en común.

“Tuve muchos problemas con las imágenes de Skims”, admitió en primera instancia, para después explicar qué era lo que le causó conflicto de la campaña de su expareja.

“Sentí que había muchas imágenes demasiado sexualizadas y cosas que no me gustaría ver a mi esposa, y definitivamente no a mis hijas, haciendo en el futuro para vender productos. Pero llega a otro nivel cuando es como, ‘OK, esto es lo que está haciendo mi esposa, esto es lo que está haciendo por nuestros hijos’”, explicó el rapero.

De igual forma, se dijo preocupado por la imagen que proyectaba la empresaria en sus perfiles de redes sociales, pues considera que no es coherente entre ‘sus creencias, su edad y el hecho de que tiene hijos’.

“Kim es cristiana, pero tiene gente que quiere que vaya a la revista Interview y saque el trasero mientras es una multimillonaria de cuarenta y tantos años con cuatro hijos negros”, dijo. “Y así es como quiere la moda, como quieren presentarla”, agregó a su argumento.