¿Reciclando rolas? Christian Nodal dedica canción a Cazzu… que ya le había cantado a Belinda

El cantante de regional mexicano Christian Nodal está en el centro de una nueva polémica.

En esta ocasión, el intérprete mexicano ha levantado las cejas de sus seguidores luego de que le dedicó una canción a la artista Cazzu, su actual pareja. El problema es que Nodal le dedicó esa misma rola a su expareja: Belinda.

A través de redes sociales comenzó a circular un video que muestra a Christian Nodal en una de sus presentaciones dedicando el sencillo ‘Eso y más’, de Joan Sebastian, a la cantante argentina Cazzu. La grabación muestra al intérprete de ‘Botella tras botella’ preguntándole a su audiencia: “¿quién no ha dedicado la canción?”

“Hoy se la dedico a la persona que más he amado y que me ha apoyado a librar las cargas más fuertes que he tenido en la vida. Me arrepiento de haberla dedicado, pero está canción va para Cazzu”, dice Nodal frente a las cámaras.

Acto seguido, el cantante comienza a recitar el éxito de Joan Sebastian frente a su audiencia. Sin embargo, algunos fans del cantante han criticado el testimonio de Christian Nodal con comentarios como: “eso no se dice”, “me decepcionó”, entre otros.

Nodal había dedicado la canción a su expareja Belinda durante el festejo por su cumpleaños. En un video que circuló en aquel entonces, se mostraba al cantante de regional mexicano cantándole el sencillo a la intérprete de ‘Luz sin gravedad’ e incluso la sorprendió con un beso al final.

Hasta el momento, Belinda no se ha pronunciado ante la nueva polémica que protagoniza Christian Nodal.

La relación de Christian Nodal y Cazzu

Desde que se vio a ambos cantantes por primera vez en público, los fanáticos especularon sobre una posible relación amorosa entre ellos.

Al principio se tenía conocimiento que Christian Nodal y Cazzu mantenían una amistad muy cercana, pero los fanáticos de ambos aseguraban que llevan otro tipo de relación. Estas especulaciones surgieron porque se les vio atendiendo a distintos conciertos y espectáculos juntos.

El pasado 25 de agosto, durante la alfombra roja de los premios Gardel 2022, la cantante argentina se sinceró por primera vez sobre su relación con Christian Nodal.

“Bien, feliz… la verdad que in love (enamorada)”, dijo la rapera de 28 años, formando un corazón con sus manos. Cazzu agregó que lo que sintió por Christian Nodal fue “amor a primera vista”.