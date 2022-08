Ellen Barkin asegura que Johnny Depp le dio drogas previo a su primera relación sexual

La actriz Ellen Barkin fue una de las testigos que subieron al estrado en Fairfax, Virginia, en el mediático juicio por difamación de Johnny Depp. Aunque quien fuera su expareja en la década de los noventa lo calificó como un hombre celoso y controlador, apoyando la versión de Amber Heard, recientemente salieron a la luz nuevas declaraciones como parte de cerca de 6 mil páginas de documentos que fueron rechazadas por el jurado.

En su declaración completa Barkin, de 68 años, aseguró que el protagonista de Piratas del Caribe le dio un Quaalude antes de mantener por primera vez relaciones sexuales, información que antes no había sido revelada. “Me dio un Quaalude y me preguntó si quería tener sexo”, expresó de acuerdo con Entertainment Tonight. Este es un sedante que se usa como depresivo general del sistema nervioso central.

Después de mantener una relación amistosa la pareja salió por unos meses al compartir créditos en la película Pánico y locura en Las Vegas y después del término del rodaje, en 1997, dejaron de verse. Como parte de sus dichos bajo juramento, que se sumaron a los de otra de sus exnovias, Kate Moss, argumentó que Depp estaba borracho la mayor parte del tiempo y usaba drogas con frecuencia, además de ser verbalmente abusivo con muchos gritos. En un episodio confió que arrojó una botella de vino en una habitación de hotel.

Los datos que revelan las pruebas no aceptadas en el juicio de Depp y Heard

Otras de las situaciones que no se incluyeron en el expediente son las afirmaciones de la exesposa del histrión, que asegura que su supuesta condición de disfunción eréctil ha derivado en que Depp se comporte agresivamente y sea una de las razones por las que aparentemente la agredió sexualmente. Además, afirma que toma medicamentos tras su diagnóstico.

Antes de iniciar su carrera en Hollywood, Amber Heard supuestamente trabajó un tiempo como bailarina exótica, aunque las pruebas tampoco fueron tomadas en cuenta.