Chris Rock habla de la cachetada que le dio Will Smith en los Oscar: ‘Sí, eso me dolió'

Chris Rock fue abofeteado por Will Smith en los premios Oscar. (Foto: EFE/EPA/ETIENNE LAURENT).

Han pasado cuatro meses de que Will Smith y Chris Rock protagonizaran uno de los momentos más incómodos no solo durante una entrega de premios Oscar, sino de su carrera: la cachetada que Smith le propinó a su colega en la transmisión en vivo después de que Rock hiciera un comentario sobre Jada Pinkett, esposa del actor.

A partir de entonces, Will Smith ha mantenido un perfil bajo y ha evitado exponerse públicamente o hacer algún comentario sobre el tema mas que una disculpa al día siguiente de los hechos.

Por su parte, Chris Rock ha seguido trabajando; su show de comedia lo ha llevado por diversas ciudades de Estados Unidos en donde esporádicamente ha hecho comentarios sarcásticos sobre la situación, aunque en una de sus últimas presentaciones habló concretamente sobre la cachetada recibida del actor de Soy Leyenda.

Chris Rock rompe el silencio tras cachetada de Will Smith

De acuerdo con Deadline, el comediante se presentó en Nueva Jersey con su show de stand up el pasado 24 de julio, donde decidió retomar el tema y hablar sobre cómo se sintió tras el golpe que recibió la noche del 27 de marzo pasado.

“Quien sea que diga que las palabras duelen es porque nunca ha sido golpeado en la cara”, señaló en primera instancia el comediante, para agregar: “No soy una víctima”.

También comentó que, a pesar del bochornoso y doloroso momento, decidió hacer su vida normal, sin victimizarse; solo ha querido mantenerse al margen para evitar revivir el momento y las especulaciones que pudieran surgir tras sus declaraciones.

“Sí, eso me dolió como un carajo. Pero me sacudí esa mierda y fui a trabajar al día siguiente. No voy al hospital por una cortada con papel”, aclaró el actor de Son como niños.

Además agregó, según US Weekly, que pensaría dar una entrevista exclusiva siempre y cuando recibiera una buena oferta; mientras, continuará din dar grandes declaraciones.