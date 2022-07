Encuentra las diferencias: Eugenio Derbez imita fotografía viral de Ben Affleck dormido

El pasado 16 de julio, Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron en Las Vegas, hecho que ha trascendido no solo en la vida de la cantante y el actor, sino en redes sociales; tal ha sido el furor que ha causado su enlace y algunas fotografías de ambos que circulan en internet, que Eugenio Derbez se ha dado a la tarea de recrear una de ellas.

Hace algunos días comenzaron a circular en redes sociales una serie de fotografías en las sale ‘Bennifer’ durante su luna de miel en París, aunque hay una serie de instantáneas en particular que han llamado la atención de los internautas.

En ellas se puede apreciar al actor de Daredevil (2003) recostado en una silla, donde aparentemente se quedó dormido mientras daban un paseo por el Río Sena. Dichas fotos se volvieron rápidamente virales y fueron objeto de decenas de memes.

Eugenio Derbez recrea la fotografía de Ben Affleck

Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez, compartió este lunes una foto donde se ve al comediante recreando una de las imágenes en las que sale Ben dormido mientras sostiene su celular.

“#iykyk -’if you know you know’- así queda mi marido después de una buena sesión de… el Método M”, escribió la cantante en su publicación, haciendo referencia con ‘el Método M’ a un emprendimiento que tiene relacionado con salud física.

Eugenio Derbez imita foto de Ben Affleck. (Foto: Facebook / Instagram @alexrosaldo)

Actualmente, la instantánea ya tiene más de 21 mil me gusta y varios comentarios donde los seguidores de Rosaldo entendieron perfectamente la referencia y dieron su opinión, escribiendo cosas como “Eugenio Affleck”, “A lo JLo”, “Mini Ben Affelck” y “Revancha”, por mencionar algunos.

Alessandra Rosaldo recreó una foto de Jennifer López

El pasado 21 de julio, el actor de No se aceptan devoluciones (2013) compartió una foto donde aparece su esposa recostada en la cama llena de sábanas blancas, sonriente y con el celular en la mano, recreando la imagen que subió la cantante de ‘On the floor’ un día después de su boda para compartir la noticia.

“#iykyk -’if you know you know’- Esa es la sonrisa que provoco todas las mañanas… cada que me ve en calzones”, escribió el también productor en la foto que ya tiene más de 440 mil ‘me gusta’.

Alessandra Rosaldo imita foto de Jennifer Lopez. (Foto: Instagram @jlo / @ederbez)

“Foto estilo a la JLO JAJAJA”, “Jajajaja que no crea la JLO que es a la única que le dibujan una sonrisa cada mañana” y “La Jlo de Derbez” fueron algunos de ellos.

Se desconoce si en los próximos días Derbez y Rosaldo sigan recreando imágenes de ‘Bennifer’, aunque las dos fotos que han imitado fueron ‘un éxito’ entre los internautas.