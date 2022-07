Kevin Spacey se declara ‘no culpable’ de agresión sexual en Reino Unido; irá a juicio en 2023

El actor ganador del Oscar, Kevin Spacey, se declaró inocente de cinco cargos -cuatro de agresión sexual y uno de un acto con penetración sin consentimiento- contra tres hombres en el Tribunal Penal Central de Reino Unido, conocido como Old Bailey, por lo que se fijó la fecha para el juicio que será el próximo 6 de junio de 2023.

El histrión escuchó este jueves en la mañana los delitos de los que se le acusa –en un periodo entre 2005 y 2013- durante su segunda comparecencia en Londres en menos de un mes, la primera en la que dijo formalmente “no culpable” luego de cada afirmación en su contra.

Asimismo, el juez Mark Wall le advirtió sobre las consecuencias legales si no comparece el próximo año ya que se reafirmó su fianza incondicional concedida el pasado 16 de junio, que le permite entrar y salir libremente del país con viajes internacionales que le permitirán continuar con su trabajo –formará parte del filme 1242 Gateway to the West-.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Spacey también confirmó su nombre completo y dirección ante las autoridades en una sala que estaba rodeada de reporteros. Se espera que el juicio dure de tres a cuatro semanas.

El futuro en el cine de Kevin Spacey

Después del escándalo en 2018, por lo que fue retirado de la última temporada de la serie de Netflix House of Cards, se le ordenó pagarle a MCR, la compañía productora detrás del proyecto, la cantidad de 31 millones de dólares para resarcir las pérdidas millonarias tras su salida como Frank Underwood.

Sin embargo, después de desaparecer de la escena en Hollywood, volverá a la pantalla grande con la historia de Batu Khan, nieto de Genghis Khan y uno de los comandantes en jefe del imperio mongol, a quien se le asignó la responsabilidad de invadir Europa, pero fracasó.

Se espera que el rodaje comience en octubre de este año, bajo la dirección del cineasta húngaro Peter Soons, con guion de Aaron Horvath y Joan Lane.