Boletos para el Vive Latino 2027: ¿Cuánto cuestan los abonos para el festival?

El Vive Latino 2027 se realizará el sábado 13 y domingo 14 de marzo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Cuartoscuro)

A poco más de cuatro meses de que se lleve a cabo el Vive Latino 2027, ya se dieron a conocer los precios que tendrán los abonos para la edición número 27 del festival. Las entradas contemplan distintas modalidades, desde el acceso general hasta experiencias con zonas exclusivas y servicios adicionales.

Los costos se anunciaron junto con el cartel oficial del Vive Latino, que tendrá invitados de distintos géneros. Entre los nombres más conocidos destacan 31 Minutos, Inspector, Carla Morrison, Latin Mafia, Cultura Profética, Los Auténticos Decadentes, Ximena Sariñana y Ed Maverick, además de agrupaciones como Los Tres y La Gusana Ciega.

El Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino tendrá lugar el sábado 13 y domingo 14 de marzo de 2027 en el Estadio GNP Seguros, ubicado en la Ciudad de México. Durante ambas jornadas, el público podrá disfrutar de presentaciones musicales en cinco escenarios, así como de otras actividades que forman parte de la programación del encuentro.

¿Cuánto cuestan los boletos para el Vive Latino 2027?

Los boletos para el Vive Latino 2027 tienen precios que van de los 2 mil 800 a los 10 mil pesos, dependiendo de la modalidad elegida. El más económico es el General, que permite acceder a las actividades y presentaciones del festival durante sus dos días.

Por otro lado, quienes buscan una experiencia con mayores comodidades pueden elegir entre las modalidades Banamex Platino, Boxes Oro y Boxes Diamante. Estas incluyen beneficios adicionales, como carriles de acceso exclusivos, terrazas, zonas de descanso y lugares asignados frente al escenario Amazon.

La diferencia entre cada tipo de entrada está relacionada con los servicios y espacios disponibles. Mientras que el General contempla el acceso a los cinco escenarios y las actividades del festival, las opciones de mayor precio suman distintas amenidades para los asistentes.

Estos son los precios anunciados para cada modalidad de abono:

Es importante considerar que los precios publicados no incluyen los cargos por servicio de Ticketmaster, por lo que el costo final de los boletos podría ser mayor al momento de realizar la compra.

Otro aspecto que deben tomar en cuenta quienes buscan el acceso General es que esta modalidad tendrá más de una fase de venta. Esto significa que el precio aumentará conforme se agoten las etapas disponibles. Por ello, si tienes pensado asistir, comprar el abono durante la fase 1 puede representar un ahorro frente a las siguientes etapas.

Preventa para el festival Vive Latino 2027: ¿Cuándo y dónde comprar los boletos?

Los boletos para el Vive Latino 2027 estarán disponibles a través de Ticketmaster. La primera oportunidad para conseguirlos será mediante la preventa Banamex, programada para el miércoles 11 de noviembre, a partir de las 14:00 horas.

Esta venta anticipada estará dirigida a los clientes que cuenten con tarjetas Banamex. Un día después, el jueves 12 de noviembre, comenzará la venta general, también a las 14:00 horas, en la que podrán participar personas con tarjetas de otros bancos.

Si tienes pensado comprar alguno de los abonos, una recomendación es ingresar a Ticketmaster con anticipación para prepararte para el inicio de la venta y tener oportunidad de acceder a la fila virtual. Es importante considerar que entrar antes a la plataforma no garantiza un lugar específico en la fila, pero permite estar listo cuando comience el proceso de compra.