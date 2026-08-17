Concert Week 2026: Fechas, shows participantes, dónde comprar y lo que debes saber

Concert Week 2026 es la edición más grande hasta el momento. (Fotoarte: El Financiero / Shutterstock/ IA).

Si tienes un amigo que siempre dice “vamos al concierto” y después cancela porque se le va la quincena, el Concert Week 2026 puede darle una oportunidad de cumplir su palabra: esta semana, hay una promoción de OCESA, Ticketmaster y Banamex que ofrece boletos al 2x1 en más de 150 eventos.

La dinámica estará disponible durante ocho días y contempla eventos en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y otras ciudades del país. Eso sí: hay reglas para conseguir el beneficio, así que antes de elegir concierto conviene revisar fechas, forma de compra, número de boletos y tarjetas participantes.

¿Cuándo y dónde comprar en el Concert Week 2026? Paso a paso

El Concert Week 2026 está vigente del 17 al 24 de agosto de 2026, con un horario de compra de 9:00 a 23:59 horas.

La promoción aplica para compras realizadas en línea a través de Ticketmaster y Eticket, con tarjetas Banamex participantes y hasta agotar existencias.

Para obtener el beneficio 2x1 en Concert Week, estos son los pasos:

Revisa la guía de Concert Week y elige los eventos participantes. Selecciona los asientos marcados con “CONCERT WEEK” (compra mínima de 2 boletos y máxima de 8) Paga con una tarjeta Banamex participante. El beneficio se aplica como un 50 por ciento de descuento directo al comprar en múltiplos de dos boletos: 2, 4, 6 u 8.

La promoción es válida únicamente para compras en línea, en eventos y secciones participantes y hasta agotar existencias de la promoción.

Conciertos al 2x1 en el Concert Week 2026

La edición de agosto de Concert Week 2026 reúne más de 150 conciertos y festivales de distintos géneros musicales, con artistas nacionales e internacionales, los cuales se realizarán en distintas ciudades.

Entre los artistas participantes se encuentran:

Maroon 5 — Estadio Alfredo Harp Helú (CDMX) / Estadio Borregos (MTY)

Def Leppard — Palacio de los Deportes (CDMX) / Arena V.F.G. (GDL)

— Palacio de los Deportes (CDMX) / Arena V.F.G. (GDL) Alejandro Sanz — Estadio GNP Seguros (CDMX) / Coliseo GNP Seguros (GDL) / Estadio Borregos (MTY)

Alex Fernández — Teatro Metropólitan

— Teatro Metropólitan Babasónicos — Palacio de los Deportes

— Palacio de los Deportes Apocalyptica — Auditorio Nacional (CDMX) / Escenario GNP Seguros (MTY)

— Auditorio Nacional (CDMX) / Escenario GNP Seguros (MTY) Anyma — No aparece en la información proporcionada

— Fobia — Palacio de los Deportes

— Palacio de los Deportes Anuel AA — Coliseo GNP Seguros

— Coliseo GNP Seguros Enjambre — Estadio GNP Seguros

— Estadio GNP Seguros Lila Downs — Auditorio Nacional

— Auditorio Nacional Los Auténticos Caligaris — Estadio GNP Seguros (CDMX) / Auditorio Banamex (MTY)

— Estadio GNP Seguros (CDMX) / Auditorio Banamex (MTY) Majo Aguilar — Auditorio Nacional

— Auditorio Nacional Martin Garrix — Palacio de los Deportes

— Palacio de los Deportes Motel — Teatro Metropólitan

— Teatro Metropólitan Panteón Rococo — Coliseo GNP Seguros (GDL) / Auditorio Banamex (MTY)

— Coliseo GNP Seguros (GDL) / Auditorio Banamex (MTY) Scorpions — Auditorio Telmex (GDL) / Auditorio Banamex (MTY)

OCESA señaló en un comunicado que esta edición es la más grande de Concert Week desde el lanzamiento de la iniciativa, tanto por el número de eventos como por la diversidad de géneros y ciudades contempladas.

Armando Calvillo, director de Marketing Festivales de OCESA, explicó: “Concert Week nació con un objetivo muy claro: que más personas puedan disfrutar de la música en vivo (...) hoy presentamos la edición más grande de esta iniciativa, con una oferta que refleja el extraordinario momento que vive la industria del entretenimiento en México”.

La promoción de boletos 2x1 incluye a Maroon 5. (Foto: Cuartoscuro.com). (Cuartoscuro)

Tarjetas participantes en el Concert Week 2026

La promoción Concert Week 2026 es exclusiva para tarjetas de crédito y débito Banamex. Las tarjetas corporativas no participan.

Los meses sin intereses son exclusivos para las tarjetas de crédito Banamex y para diferir el monto mínimo de compra es de 3,000 pesos.