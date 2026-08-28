Apuesta griega

El mercado del yogur en México alcanzó un valor estimado de mil 700 millones de dólares en el último año, impulsado, entre otros factores, por el crecimiento a doble dígito del segmento griego. En ese escenario, Yoplait Griego, marca de Sigma Foods de Rodrigo Fernández y pionera de la categoría en México, busca reforzar su posicionamiento mediante la plataforma “Un Yoplait Griego para todas tus versiones”. La estrategia parte del hecho de que una misma persona puede preferir un alimento funcional y alto en proteína por la mañana, pero buscar una opción más indulgente por la tarde. Para atender esos distintos momentos de consumo, la compañía apuesta por un portafolio con proteínas, probióticos y cultivos griegos, además de alternativas con diferentes perfiles de sabor y nutrición.

Su decisión está respaldada por cambios en la relación de los consumidores con la alimentación. Un estudio realizado por la marca encontró que 57 por ciento de los compradores relaciona la indulgencia con el autocuidado, mientras 45 por ciento busca mantener una dieta saludable sin renunciar a gustos ocasionales.

El mensaje para la industria es relevante: competir en el mercado del yogur ya no depende únicamente de lanzar nuevos sabores o ampliar la distribución, sino de entender las distintas necesidades de una misma persona. En una categoría cada vez más disputada, la flexibilidad podría convertirse en el verdadero diferenciador.

Talento tecnológico

Samsung México, presidida por Thomas Yun, reforzará su estrategia de formación tecnológica con una nueva edición del Samsung Innovation Campus (SIC), programa que ha beneficiado a más de mil 500 jóvenes en el país desde 2021. Para esta edición, la compañía incrementará en 14 por ciento la capacidad del programa e incorporará cuatro sedes presenciales en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Veracruz. La iniciativa mantendrá su alianza por cuarto año consecutivo con la Universidad de Monterrey (UDEM) y ampliará su colaboración con CENEVAL, organismo que avalará la totalidad de la oferta formativa, incluyendo inteligencia artificial y habilidades blandas. Con esta expansión, la multinacional busca facilitar el acceso a capacitación especializada para estudiantes de instituciones públicas y responder a las exigencias del mercado laboral actual.

Capital semilla para Mipymes

Fundación Coppel, en alianza con la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de Tabasco, el Ayuntamiento de Comalcalco y CRESCE AC, presentó el programa “Capital Semilla Comalcalco 2026” para impulsar el crecimiento productivo de micro y pequeñas empresas locales. La iniciativa otorgará apoyos en especie, como equipo, herramientas e insumos no perecederos, de hasta 8 mil pesos por beneficiario con el fin de fomentar el autoempleo y fortalecer la economía municipal.

La convocatoria, presentada por autoridades locales y directivos del proyecto como Itzel Villa, líder de Emprendimiento de Fundación Coppel, está dirigida a emprendedores residentes de Comalcalco con local físico.

Para acceder al recurso, los solicitantes deberán completar un programa de capacitación de 41 lecciones en la plataforma de la fundación, cargar su documentación antes del 15 de septiembre y someter su proyecto a la revisión de un comité evaluador multisectorial.

Puente al comercio

En el marco de la 20° Convención Anual de la ASOFOM, vale la pena seguirle la pista a Bridge Horizon, una SOFOM 100 por ciento nacional que encabeza Andrés Romero Arias como director general. En un mercado donde las SOFOMES otorgan uno de cada cinco préstamos y atienden al 65 por ciento de las Pymes, esta firma ha logrado colocar cerca de 500 millones de pesos desde noviembre de 2024. Su fuerte es FX Capital, un crédito revolvente a corto plazo, hasta 30 días, diseñado a la medida de las empresas metidas de lleno en el comercio exterior.

UVM y Elektra, aliados

UVM for Business y Grupo Elektra se aliaron para capacitar a más de 3 mil 100 colaboradores líderes mediante la Certificación LÍDER 21–Ingeniería Conversacional, programa que integra Inteligencia Artificial, con la intención de adaptar las competencias directivas a las nuevas tendencias del mercado y permear el entrenamiento en sus equipos.