¡Sonido Cha Cha Changa gratis en CDMX!: Fecha, hora, sede y lo que debes saber

Poco después de la presentación del Sonido La Changa, habrá un Gran Baile de Sonideras y Sonideros en el Zócalo. (Foto: Cuartoscuro / Imagen generada con IA Gemini)

¡Ya llegamos! ¡Ramón Rojo Villa y el Sonido La Cha Cha Changa! Si no tienes planes para el Día del Amor y la Amistad, puedes llevar a tu ser amado a ‘sacar los prohibidos’, ya que el ‘rey de reyes’ de la escena sonidera dará un espectáculo masivo.

El sonidero Ramón Rojo Villa anunció la presentación a través de sus redes sociales, donde afirmó que el evento con motivo del 14 de febrero será gratuito, por lo que invitó a todas las personas a acudir.

“Ahí estará el rey de reyes, el papá de los pollitos, la bandera de los sonidos en México y la Unión Americana, Sonido La Changa”, comentó en un video en el que dio todos los detalles sobre esta presentación.

Sonido La Changa: ¿Cuándo será el baile gratis?

¡Un saludo para toda la raza sonidera! Ramón Rojo Villa indicó que, aunque el evento estaba planeado para llevarse a cabo el 14 de febrero, la alcaldesa Lourdes Paz Reyes adelantó el espectáculo un día.

“Se adelanta el viernes 13 de febrero de 2026 el evento del Día del Amor y la Amistad (...) Ramón Rojo Villa, Sonido La Changa, todo gratis por parte de la alcaldesa”, dijo en un video que compartió en Facebook.

El evento está programado para iniciar a las 7:00 de la noche y, hasta el momento, no se han anunciado más sonideros en el show ni actividades adicionales al espectáculo de Sonido La Changa.

Ramón Rojo Villa es considerado uno de los sonideros más icónicos, debido a que fue uno de los pioneros de la escena. Creció en el barrio de Tepito, en la Ciudad de México, viendo cómo se organizaban bailes masivos en las calles, ya que muchas personas no podían pagar la renta de salones.

Cuando fue mayor, comenzó a trabajar junto a una persona llamada Ángel Fernández, quien tenía tocadiscos y discos que rentaba para fiestas, dijo Ramón en entrevista con La Historia detrás del Mito.

Él recuerda que al inicio no iba como sonidero, hasta que un día una mujer le pidió que fuera a tocar a una fiesta y se animó a hacerlo, no por el dinero, sino por la experiencia. A partir de entonces, se adentró en este oficio, dándole su toque característico: los saludos que se intercalan en la música.

¿En dónde será el show de Sonido La Changa?

El espectáculo de Ramón Rojo Villa se realizará en la explanada de la alcaldía Iztacalco, a la cual se puede llegar en transporte público. La manera más sencilla es mediante el Metrobús.

La estación más cercana es Iztacalco, de la Línea 2 (color morado), ya que te dejará a unos pasos de la explanada. También puedes utilizar el Metro hasta la estación Coyuya, de la Línea 8, y luego transbordar al Metrobús.

Ten en cuenta que durante el bailongo por el Día del Amor y la Amistad no habrá estacionamiento, por lo que, si decides llegar en auto, deberás buscar un lugar alternativo para dejar tu vehículo.

Gran Baile de Sonideras y Sonideros 2026: ¿Cuándo y en dónde será el evento?

Si no puedes asistir al evento de Sonido La Changa, pero disfrutas de la cumbia sonidera, aún hay oportunidad de unirte a un baile masivo, ya que la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México anunció un evento especial.

Se trata del Gran Baile de Sonideras y Sonideros, en el que estarán invitados 12 artistas de diferentes generaciones, explicó la institución en un comunicado.

El evento se llevará a cabo el próximo sábado 21 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México. La Secretaría de Cultura añadió que en los próximos días se dará a conocer la cartelera completa.