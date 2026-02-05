Chappell Roan, nueva jugadora en Fortnite: Así es la colaboración con cantante de ‘Pink Pony Club’

La ‘Princesa del Medio Oeste’ llega a la plataforma de Fortnite, según anunció el propio videojuego este jueves 5 de febrero. La cantante Chappell Roan, que ganó el Grammy a Mejor Artista Nueva en 2025, tendrá su propia skin.

El anuncio, realizado por Epic Games, marca un nuevo cruce entre la música y el videojuego, luego de que en meses pasados lanzó las skin de Sabrina Carpenter y LiSA. Las Guerreras K-Pop también aparecen en Fornite.

La aparición de Chappell Roan da inicio a la Temporada 13 del Festival de Fortnite.

La skin de Chappell Roan se suma al catálogo de atuendos disponibles en el juego y destaca por su estética alineada con la identidad visual de la intérprete de canciones como Pink Pony Club y Femininomenon.

Kayleigh Rose Amstutz, mejor conocida por su nombre artístico Chappell Roan, es conocida por tener un estilo teatral y hacer música pop alternativa.

Para su colaboración con Fornite, el skin de Chappell Roan incluye un atuendo rosa que va con la canción Pink Pony Club, con su sombrero vaquero rosa, así como un traje inspirado en “Roan de Arc”, con espada y traje de batalla como el que usó en los Grammy para interpretar Good Luck, Babe! en 2025.

En Fortnite, un skin es un atuendo para el personaje del videojuego. Estos suelen tener un costo de 100 pesos en adelante, según su rareza y el paquete adquirido.

Las skins, como la de Chappell Roan, son elementos visuales que no afectan la jugabilidad, pero permiten personalizar al personaje dentro del juego. Esto incluye, además de los atuendos, algunos objetos y gestos (emote, bailes) que puede realizar el personaje dentro del juego.

¿Qué es Fortnite y cómo se juega?

Fortnite es un videojuego desarrollado por Epic Games de acción y estrategia. Su modo de juego más popular es Fortnite Battle Royale, una experiencia multijugador gratuita en la que hasta 100 jugadores se enfrentan en un mismo mapa hasta que solo queda uno en pie, ya sea en solitario, en dúos o en escuadrones.

Este videojuego se ha convertido en una plataforma cultural que va más allá de las batallas tradicionales, ya que Fortnite también incorpora conciertos virtuales, estrenos exclusivos y colaboraciones con artistas como Lady Gaga, Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Gorillaz y ahora Chappell Roan.

En cuanto al modo de juego, en Fortnite Battle Royale, los jugadores descienden desde el aire a una isla y deben buscar armas, recursos y objetos especiales mientras el área de juego se reduce. Una de sus principales características es el sistema de construcción, que permite crear estructuras defensivas u ofensivas en tiempo real con materiales recolectados.

Además del Battle Royale, Fortnite cuenta con otros modos de juego, como modo Creativo, donde los usuarios diseñan sus propios mapas, y experiencias temáticas impulsadas por colaboraciones especiales.

La llegada de Chappell Roan a Fortnite refleja cómo este videojuego va más allá de las batallas campales, para ofrecer a su audiencia también la experiencia de jugar con sus artistas favoritos.