Año Nuevo Chino en México: ¿Cuándo inician los festejos? Este es el calendario completo de actividades

En la CDMX algunas de las festividades del Año Nuevo Chino en 2026 se realizarán en el CENART.

¡Ya viene el Año Nuevo Chino! Si estás en México y quieres participar en esta fiesta, no te pierdas el calendario de actividades.

La embajada de China en México compartió la programación oficial del Año Nuevo Chino en México para todos los que “estén interesados en la cultura china”.

Se trata de la fiesta más importante del pueblo chino y simboliza la unidad familiar, armonía y renovación.

En México, desde 2001, se promueve dicha festividad por el Ministerio de Cultura y Turismo de China.

¿Cuándo comenzarán los festejos por el Año Nuevo Chino en CDMX?

A partir del 14 de febrero y hasta el 15 de marzo se realizarán los festejos por el Año Nuevo Chino en CDMX.

La sede será el Centro Nacional de las Artes (CENART) que está en avenida Río Churubusco 79, colonia Country Club Churubusco, alcaldía Coyoacán.

La inauguración será el próximo 14 de febrero a las 11:00 horas en las áreas verdes del CENART. Este es el calendario con algunas de las actividades por el Año Nuevo Chino:

Espectáculo de música folclórica de Beijing.

Exposición fotográfica ‘Diseño del Zodiaco chino’ .

. Exposición pintura tradicional china.

Conferencias sobre la cultura china.

Concurso de disfraces con temática del Año Nuevo.

Primer Concurso de Videos Cortos ‘La Fiesta de la Primavera’.

Exposición fotográfica: el turismo de nieve y el hielo del Norte de China.

Jornadas escolares del Año Nuevo Chino en la CDMX.

Además de la CDMX, otros lugares donde también se festejará y habrá actividades por el Año Nuevo Chino son Guanajuato, Baja California, Yucatán y los institutos Confucio de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de la Universidad Autónoma de Yucatán y de Guadalajara.

¿Qué animal es del Año Nuevo Chino 2026?

En 2026 inicia el Año Nuevo Chino del caballo y esta nueva era comenzará el próximo 17 de febrero.

El animal que verás en todos los festejos es el ‘Caballo Auspicioso’ al ser la mascota oficial de un ciclo que estará marcado por la energía, transformación y progreso.

La mascota estará inspirada en una escultura de bronce de la dinastía Han Oriental, conocida como “caballo galopante pisando una golondrina voladora” y destaca por su movimiento y equilibrio, de acuerdo con información del Ministerio de Cultura chino.

En la versión contemporánea se incorporan elementos como representaciones ecuestres de la dinastía Tang, que son conocidas por su elegancia y dinamismo.

El ‘caballo auspicioso’ está acompañado del color rojo y se complementa con “patrones tradicionales clásicos como las nubes auspiciosas, reflejando la atmósfera cálida y festiva con motivo de la celebración del Año Nuevo Chino”, agrega la embajada china.