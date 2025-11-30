Ciclo de Guillermo del Toro GRATIS en CDMX: ¿Cuándo y dónde ver ‘Frankenstein’, ‘Pinocho’ y más?

Proyectan gratis películas de Guillermo del Toro en CDMX (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cortesía Netflix).

El legado cinematográfico de Guillermo del Toro, director de Frankenstein, llega de forma gratuita a la Ciudad de México con un ciclo para terminar el año.

Durante diciembre, el Centro Cultural Futurama proyectará algunas de sus películas más emblemáticas y la serie El gabinete de las curiosidades, con funciones abiertas al público y sin costo.

El ciclo incluye títulos reconocidos como El laberinto del fauno, Pinocho, La forma del agua y El espinazo del diablo, así como capítulos de su serie más reciente en streaming, por lo que te contamos todos los detalles a continuación.

¿Cuándo y dónde será el Ciclo de cine de Guillermo del Toro en CDMX?

El evento tendrá lugar en el Centro Cultural Futurama, ubicado en la calle Otavalo #7, esquina con Av. IPN, colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México.

Organizado en colaboración con la Alcaldía Gustavo A. Madero, el ciclo está abierto al público general sin necesidad de registro previo.

Las funciones serán de lunes a viernes en las semanas del 1 al 5 de diciembre y del 15 al 19 del mismo mes. Habrá dos funciones por día: 12:00 hrs. y 17:00 hrs con entrada libre.

Eso sí, debido a la naturaleza del evento, te recomendamos tomar tus previsiones y llegar con buen tiempo de anticipo para disfrutar de las funciones.

Programación de películas para el ciclo de Guillermo del Toro en CDMX

Éstas son las películas que se presentarán durante el ciclo de Guillermo del Toro:

Lunes 1 – El callejón de las almas perdidas 2021 | 150 min: Thriller psicológico ambientado en los años 40, sobre un hombre con habilidades para manipular emociones y secretos.

Thriller psicológico ambientado en los años 40, sobre un hombre con habilidades para manipular emociones y secretos. Martes 2 – Pinocho 2022 | 114 min: Adaptación en stop motion sobre la clásica historia, con una mirada profunda a la pérdida y el amor paternal.

Adaptación en stop motion sobre la clásica historia, con una mirada profunda a la pérdida y el amor paternal. Miércoles 3 – El laberinto del fauno 2006 | 119 min: Narrativa fantástica durante la posguerra española, donde una niña encuentra un mundo mágico mientras enfrenta la dureza militar. Ganadora de premios Óscar y BAFTA.

Narrativa fantástica durante la posguerra española, donde una niña encuentra un mundo mágico mientras enfrenta la dureza militar. Ganadora de premios Óscar y BAFTA. Jueves 4 – La forma del agua 2017 | 123 min: Fábula romántica entre una mujer y una criatura acuática, con una ambientación de la Guerra Fría. Ganadora del Óscar a Mejor Película y Mejor Director.

Fábula romántica entre una mujer y una criatura acuática, con una ambientación de la Guerra Fría. Ganadora del Óscar a Mejor Película y Mejor Director. Viernes 5 – Frankenstein 2025 | 149 min: Producción dirigida por del Toro, basada en la obra de Mary Shelley. Explora temas como la creación, la vida y la soledad.

Producción dirigida por del Toro, basada en la obra de Mary Shelley. Explora temas como la creación, la vida y la soledad. Viernes 19 – El espinazo del diablo 2001 | 107 min: Drama sobrenatural ambientado en un orfanato durante la Guerra Civil Española.

Serie ‘El gabinete de las curiosidades’: ¿Cuándo se proyecta como parte del ciclo de Guillermo del Toro?

La serie antológica ‘El gabinete de curiosidades’ producida y presentada por Guillermo del Toro, con historias independientes de terror y fantasía proyectará sus capítulos como parte de este ciclo en estas fechas:

Lunes 15: Capítulos 1 y 2

Capítulos 1 y 2 Martes 16: Capítulos 3 y 4

Capítulos 3 y 4 Miércoles 17: Capítulos 5 y 6

Capítulos 5 y 6 Jueves 18: Capítulos 7 y 8

¿Dónde ver estas producciones en streaming?

¿No puedes acudir a las funciones gratuitas? Éstas son las opciones que existen para ver las películas mediante plataformas de streaming: