¿Qué fue de Romario Ventura, exparticipante de ‘MasterChef’ cuyo hermano fue asesinado en sepelio?

Romario Ventura, exparticipante de 'MasterChef', confirmó la muerte de su hermano. (Fotoarte: El Financiero Crédito: Shutterstock)

Romario Ventura, exparticipante de MasterChef, confirmó la muerte de su hermano Ronaldo, quien fue asesinado en un ataque armado contra los asistentes a un sepelio, pero, ¿qué fue del concursante de la ‘cocina más famosa’ de México luego de salir del reality show?

Fue el pasado 3 de septiembre cuando ocurrió el tiroteo en Playa Ventura, zona ubicada en el municipio de Copala, en Guerrero.

El saldo fueron 3 personas asesinadas, una en el lugar y otra más luego de ser trasladada al hospital, de acuerdo con información de Quadratín.

Tras el ataque armado, fueron interceptados por elementos de la Marina y luego de un enfrentamiento fueron detenidas dos personas.

Romario Ventura, exparticipante de MasterChef, compartió un mensaje en su cuenta de Facebook para despedir a su hermano: "Pido una oración por el alma de mi hermano, para que pueda descansar en paz, hasta pronto hermanito, algún día nos volveremos a ver, te amo".

¿Quién es Romario Ventura, exparticipante de ‘Masterchef’?

Romario Ventura siempre tuvo una vida ligada a la preparación de alimentos, pues desde antes de entrar al programa de TV, él se dedicó a atender el restaurante de pescados y mariscos de sus papás.

En 2018 se sumó a la cuarta temporada de MasterChef junto a otros participantes como Yanin Campos, quien murió tras un choque automovilístico.

El panel de jueces que estuvo a cargo de esa edición fueron el chef Adrián Herrera, Betty Vázquez y Benito Molina, por quien Ventura sentía una gran admiración.

Él se convirtió en el octavo eliminado de la temporada y tras salir fundó el restaurante El Faro, donde ofrecía principalmente platillos típicos de la costa guerrerense, con un menú especializado en platos de pescados y mariscos.

Romario Ventura es embajador gastronómico de Guerrero. (Foto: Captura)

Sin embargo, en 2024, el huracán John, destruyó el establecimiento junto con las cabañas donde ofrecía hospedaje.

De acuerdo con la cuenta de Instagram oficial de Romario Ventura, actualmente es embajador de gastronómico del Estado de Guerrero, por lo que asiste a diferentes eventos como el Tianguis Turístico de México, que en la edición 2025 se celebró en Baja California, reunión donde preparó ceviche de róbalo con coco y chile costeño, compartió en una foto publicada en sus redes sociales.

Entre sus tareas está el de cocinar alimentos de la gastronomía guerrerense para darlos a conocer en eventos nacionales o a los visitantes al estado de Guerrero.

No todas sus ocupaciones están relacionadas con la cocina, pues en 2024 organizó diferentes fiestas en la zona de Playa Ventura, donde tenía su restaurante de pescados y mariscos.

Para asistir se requería de una reservación y de cumplir con determinados códigos de vestimenta, la última vez que hizo una fue en octubre de 2024.

En diciembre de 2024, anunció un menú navideño y para celebrar Año Nuevo para entregar a las personas interesadas, donde incluyó recetas como pavo tradicional, lomo, pierna o pescado al horno, espagueti con mariscos, langosta a la mantequilla o tamales de camarón. El costo era e $800 MXN por persona.