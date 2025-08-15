Asómate al ‘alma del mundo’ en la Colonia Roma

¿El mundo podría tener un alma que fuera plasmada por el arte? La noción de “anima mundo”, o alma del mundo, es un concepto filosófico y religioso proveniente de la filosofía griega, particularmente de Platón, quien postulaba la existencia de un principio vital que conectaba y organizaba todo lo vivo con todo lo que existe en el universo, una fuerza o espíritu similar al concepto de alma asociado al cuerpo humano.

Si todavía no te dejas envolver por Anima mundi, más vale que te apures, la exposición se despide el próximo 30 de agosto de la Casa Universitaria del Libro (CASUL) ubicada en la colonia Roma de la Ciudad de México.

La muestra de la artista mexicana Sandra Pani fue concebida especialmente para este espacio, donde cuerpo, naturaleza y energía viva se encuentran en un mismo pulso; un recorrido de miradas interiores, que nos hablan de lo humano y su vínculo con el mundo vegetal a partir de piezas visuales que evocan fragmentos de algo que bien podría ser partes de un cuerpo o de un alma.

En Anima mundi se despliegan 36 piezas en distintos formatos, trabajados con tinta, polvo de grafito y hoja de plata. En ellas, la figura humana y el mundo vegetal dialogan para evocar esa energía universal que conecta todo lo que respira y crece.

En el recinto universitario Pani desplegó lienzos de diverso formato, sostenidos en el aire por hilos, donde la tinta, el polvo de grafito y la hoja de plata aluden al cuerpo, al mundo vegetal y, quizá, al universo mismo.

Nacida en la Ciudad de México en 1964, Sandra Pani, con más de tres décadas de trayectoria y una formación que abarca en México, Inglaterra e Italia, inició su carrera en 1988 y desde entonces ha explorado la figura humana como puente hacia lo invisible: la memoria, la energía y la transformación. Se formó en dibujo y pintura con maestras como Silvia H. González, Perla Krauze, Teresa Cito y Eugenia Marcos. Ha sido dos veces becaria del FONCA y es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte.

CASUL, ubicada en Orizaba 24, Roma Norte, abre de lunes a viernes de 10:00 am a 7:00 pm y los sábados de 10:00 am a 1:00 pm. La entrada es libre (con cupo limitado), así que conviene llegar temprano. Hasta el 30 de agosto, Anima Mundi te espera en el recinto universitario de la Roma.