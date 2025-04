Final explicado de ‘Adolescencia’, serie en el top 10 de series más vistas de la historia en Netflix

¿Sí la mató? La serie Adolescencia de Netflix cuenta la historia del asesinato de Katie, una menor de edad, que fue atacada en la vía pública.

El programa de televisión está dentro de lo más visto en la historia de la plataforma de streaming, se coló en el top 10 de las producciones en inglés más reproducidas con 96,7 millones de visualizaciones desde su estreno (13 de marzo de 2025), lo que la sitúa por encima de producciones Stranger Things 3 o la segunda temporada de Bridgerton, informó EFE.

En el primer episodio se muestra la detención de Jamie, principal sospechoso del crimen y en los siguientes capítulos aparece el entorno en el que se desarrollaba el adolescente, sin embargo, al final de la miniserie de Netflix, no hay ningún juicio ni veredicto, esto ocasionó dudas entre los espectadores acerca de lo que ocurrió al final de la serie Adolescencia.

Jamie Miller es el principal sospechoso del asesinato de Katie en la serie 'Adolescencia'. (Foto: IMDB)

¿Qué pasa en el final de la serie ‘Adolescencia’?

¡Ojo! Si no has visto la serie, tienes intención de verla o no la has terminado, debemos advertirte porque aquí hay spoilers.

Ahora sí, en el último episodio del programa de TV vemos cómo es la vida de la familia de Jamie luego de su arresto.

Los papás del menor de edad intentan consolarse con el paso de los días mientras su hijo está encerrado, además, tratan de llevar “una vida normal” junto a su otra hija.

Sin embargo, los vecinos los tratan diferente, la familia Miller cree que los demás piensan que por su culpa su hijo se convirtió en un asesino, Un grupo de jóvenes pinta la camioneta del Sr. Miller y al dar con los culpables su reacción fue violenta.

El último capítulo de 'Adolescencia' retrata la vida de la familia de Jaime luego de su detención. (Foto: IMDB)

Esto es muy similar a la manera en la que reacciona Jamie cuando es interrogado por la psicóloga en el centro de detención,

Cuando acuden a comprar pintura, uno de los empleados lo reconoce y asegura que está del lado del asesino, es aquí donde entra la comunidad Incel en la serie Adolescencia, porque a pesar de que hay una niña muerta, este grupo la culpabiliza por pertenecer al 80% de las mujeres que rechazan a los hombres (teoría 80-20).

En los últimos minutos de la producción de Netflix se ve al papá abrazar a un oso de peluche mientras llora y lo arropa como si se tratara de su hijo:

"Lo ensayamos y fue genial. Pero sentí que había algo especial en él arropando al osito de su pequeño, es lo único que Eddie puede tocar, algo maleable, que Jamie abraza y con lo que ha estado (...) Estar con la familia de nuevo es el atractivo emocional de la serie, cada miembro de la familia intenta apoyar al otro y a su vez se desmoronan mutuamente, es algo desgarrador", contó Philip Barantini, creador de la serie Adolescencia, en una entrevista para Netflix.

En el final de 'Adolescencia' aparece el papá de Jaime abrazando un oso de peluche. (foto: IMDB)

¿Jamie mató a Katie en la serie ‘Adolescencia’?

Si esperabas ver un juicio donde se le dictara sentencia a Jamie o se le absolviera al considerarlo inocente, no lo esperes.

Desde el primer capítulo, el detective Bascombe enseña el video donde aparece el joven mientras apuñala a su compañera de escuela, entonces no hay duda de que es el asesino.

“Queríamos que el público apoyara a Jamie y pensara ‘Dios mío, este arresto es terrible y es imposible que haya hecho esto’, por eso se orina encima cuando la policía le apunta con un arma a la intemperie, enfatizando que este asesino aún es un niño”, dijo el creador de la serie Adolescencia, que habla de la misoginia.

Owen Cooper es el protagonista de 'Adolescencia' (2025). (Foto: IMDb).

El menor de edad llama a su papá momentos antes del final del último episodio para contarle que va a cambiar su declaración a culpable para confirmar su responsabilidad en el asesinato: Queríamos que el público sintiera lo mismo que Eddie al verlo y darse cuenta de lo que hizo Jamie”.

La historia que se cuenta en la serie de Netflix no es de tintes policiacos donde se resuelve un caso, en cambio, es para que el público piense cuál fue el motivo por el cual lo hizo, no si es culpable o no:

“Contar un drama que se centra en el porqué, en lugar de en una novela policíaca, es para que la gente se plantee diferentes preguntas, por ejemplo, ¿qué les pasa a nuestros adolescentes?‘, por eso también se centra en la masculinidad: en pensarnos como hombres, en el tipo de padres, parejas y amigos que somos", finalizó el cineasta en la misma plática.