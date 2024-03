Cartel de Vive Latino 2024 tiene cambios de último momento: Santa Fe Klan se suma tras una cancelación

A pocos días de que la cita musical en el Vive Latino 2024, el festival anunció un cambio más en su line up: Cartel de Santa y Millonario quedaron fuera de último momento.

El Festival Iberoamericano de Cultura Musical anunció esta mañana en sus redes sociales que en su lugar entra el músico Ángel Jair Quezada Jasso:

“¡Pura Santa Fe! ¡Démosle la bienvenida a Santa Fe Klan al VL24. La cita está puesta para el sábado 16 de marzo. ¡Por mi México lokos! Por razones ajenas al festival, Cartel de Santa y Millonario no formarán parte de esta edición”.

Santa Fe Klan se suma al Vive Latino. (Foto: X / @vivelatino).

Este evento musical ha estado marcado por los cambios: no solo mudó su sede del Foro Sol a la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, también ha modificado varias veces su line up, como el pasado 18 de enero, cuando se anunció que Paramore no se presentará.

La agrupación de rock alternativo, integrada por Hayley Williams, Taylor York y Zac Farro, daría su concierto el 17 de marzo y en su lugar entró Kings Of Leon. Otra baja del line up fue Scorpions.

Fecha y sede: ¿Cuándo y dónde es el Vive Latino 2024?

Este año el Festival Iberoamericano de Cultura Musical se realiza el 16 y 17 de marzo y se tienen previstos varios escenarios para su nueva sede en el Autódromo Hermanos Rodríguez:

Carpa Intolerante

Carpa Little Caesars

Escenario Amazon Music

Escenario Amazon

Escenario Telcel

Escenario Momentos Indio

Carpa Casa Comedy: Leyendas Legendarias, La hora feliz, Se me subió el muerto, Ojitos de huevo, Alexis de Anda, Ray Contreras y Manu NNa.

Esta vez, el Foro Sol no será anfitrión del Vive Latino debido a las obras de remodelación en el recinto. (Foto: X / @vivelatino).

Así queda el line up del Vive Latino 2024

Tras las últimas modificaciones, así queda el cartel por día para el Vive Latino.

Bandas del Vive Latino del sábado 16 de marzo

En el primer día de música encontramos el esperado concierto de Belanova, además de Scorpions, Bad Religion, Panteón Rococó y más.

Bad Religion

Bratty

Belanova

Black Veil Brides

Billy Idol

Cabra

Chingadazo de Kung Fu

Depresión Sonora

Depedro

Destripando la historia

El columpio asesino

Gogol Bordello

Fito Páez

Genitallica

Greta Van Fleet

Isaac et Nora

Insite

Kchiporros

Jorge Drexler

La Vela Puerca

La Adictiva

LNG/SHT

La Bande-Son Imaginaire

Los Cafres

Los Infierno

Los Choclok

Los Zigarros

Marissa Mur

Nash

No te va a gustar

Out of control Army

Panteón Rococó

Prayers

Portugal. The Man

Sara Hebe

Santa Fe Klan

SGT Papers

Sonido Gallo Negro

Stilo

Sussie 4

The Rambler’s Blues Band

Troker

Vaquero

Wiplash

Cartel del Vive Latino 2024 para el 16 de marzo. (Foto: X @vivelatino)

Bandas del Vive Latino para el domingo 17 de marzo

Akil Ammar

Alcolirykoz

Babasónicos

La Banda Bastön

Buenrostro

C-Klan

Danny Lux

Diamante Eléctrico

Dante Spinetta

Future Islands

Florian

Instituto Mexicano del Sonido

Hombres G

James

Junior H

Jaze

José Madero

Kerigma

Kevin Kaarl

La Pegatina

Kings of leon

La Castañeda 35s

Las Ultrasónicas

Lori Meyers

Los Lobos

Los Muchachos

Maná

Muerdo

Out of Control Army

Peces Raros

Poolside

Ralphie Choo

Renee

Rawayana

Sabino

Semisonic

San Pascualito Rey

Silvana Estrada

Sad Breakfast

Slot Machine

The Warning

YSY A

Yves Tumor

Cartel del Vive Latino 2024 para el 17 de marzo. (Foto: X @vivelatino)

¿Dónde ver el Vive Latino 2024?

¿Dónde ver el Vive Latino 2024?