Francisca Valenzuela: De ‘llorar con comida china’ a crear ‘Adentro’, un disco sobre su ruptura

Francisca Valenzuela respondió preguntas sobre quién es y reveló su proceso tras una ruptura amorosa en las letras de su álbum Adentro, el cual presenta en el Auditorio BB este 22 de noviembre.

La cantante chilena lo calificó de “confesional” al ser su refugio y catarsis al mostrar lo confusa y dolida que llegó a sentirse.

“Me daba nervio estar tan expuesta”, le dijo a El Financiero, pues aunque en su carrera ha apostado por ser honesta y cruda al escribir de las cosas que vive, reflexionó que la sociedad “posterga” la digestión del trauma.

Ella misma lo hizo, pues confesó que la estaba pasando mal mientras sacaba su gira adelante. “Nos enseñan que hay que ser fuertes siempre y que puede ser a veces de débiles llorar o dejarse llevar por las emociones; no nos enseñan cómo descomprimir, cómo vivir en la emocionalidad”, añade.

Valenzuela se cuestionó cómo lo hacen los demás, cómo pasan un mal día de trabajo o a quién le piden ayuda, pero considera que las mujeres están “trayendo a la mesa esa lucha, la validación de la individualidad y de la fragilidad como una fortaleza”, lo que genera una activación de empatía.

Francisca tenía a sus amigas, por lo que invitó a Ximena Sariñana, Fer Casillas, Daniela Spalla, y Juliana Gattas, de Miranda!, para colaborar. Fueron ellas quienes la acompañaron en sus procesos personales y le dieron contención con “comida china y champaña” cuando lloró “toda la noche”.

El principal objetivo de la nominada a los premios Latin Grammy es conectar a través de la música, que ve como una herramienta de sobrevivencia, sanación e introspección, al mismo tiempo que “un puente que me une a la vida”.

Francisca Valenzuela reflexionó sobre la industria y su nuevo álbum 'Adentro', que presentará con un concierto en la CDMX. (Foto: Instagram @franciscamusic)

Francisca Valenzuela vuelve a la independencia con Adentro

Después de dos álbumes con la discográfica Sony Music, Valenzuela regresó a ser independiente al editar su álbum con su propia compañía.

“Ninguna disquera me quiso”, recordó sobre sus inicios en la industria luego de acercarse a las empresas a los 18 años en busca de oportunidades. “La respuesta era muy negativa, decían: ‘queremos algo que se parezca a’... No entendían el rollo”.

De sus primeras composiciones le decían “eres quejumbrosa” o “eres histérica”, por lo que se educó, armó su página web, hizo sus videos y fue personalmente a las radios.

“Me quedaron 2 opciones: o sentarme a esperar que apareciera una disquera o un mánager que me ayudara o ponerme a trabajar (…) No fue una bandera de lucha, sino lo que me tocó hacer”.

Desde su punto de vista, la independencia en Latinoamérica implica “atreverse a apostar por un equipo distinto a lo tradicional, a lo corporativo, a lo masivo”, explicó.

Francisca Valenzuela ofrecerá un concierto en el Auditorio BB. (Foto: Instagram @franciscamusic)

Francisca Valenzuela en México: Detalles de su concierto

Artistas mujeres serán parte de las invitadas de Francisca Valenzuela en el show que promete ser potente, dinámico y emocional gracias a una escenografía plateada en donde aparecerá junto a su piano sin dejar atrás momentos más energéticos.

Sabe que será “dramático y muy teatral”, por lo que invitó al público mexicano a dar un paseo por su trayectoria, ya que argumenta que ha sido “muy generoso conmigo”.