Festival de la Primavera, recorrido en bicicleta y otros planes en CDMX del 10 al 12 de marzo

¡Ya llegó el fin de semana! Es momento de disfrutar ferias, festivales y actividades que tiene la Ciudad de México.

Este fin de semana los amantes del cine podrán visualizar el galardón más importante de Hollywood: los premios Oscar. Entre sus nominados se encuentran varios cineastas como Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y hasta Alejandro González Iñárritu.

Para que disfrutes tu fin de semana al máximo, te dejamos un listado de algunas de las actividades que tomarán lugar en la CDMX del 10 al 12 de marzo.

Festival de la Primavera

¿Listo para disfrutar la temporada de calor? La Secretaria de Cultura lanzó una invitación para un Festival de la Primavera en el Complejo Cultural Los Pinos.

Se trata de un evento dedicado a las actividades al aire libre en el que los asistentes podrán disfrutar de música en vivo, talleres, puestas en escena, circo y hasta un mercado de artesanías. La entrada al festival es libre y se llevará a cabo en un horario de 11:00 a 19:00 horas.

Cada día del festival se llevarán actividades en horarios diferentes, te recomendamos revisar la cartelera para que puedas planear tu visita.

¿Cuándo? El 10 y 11 de marzo.

¿Dónde? Calzada del Rey, Bosque de Chapultepec I Secc, alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.

Rodada de bicicleta en la CDMX

¡Atención amantes de las bicicletas! Este fin de semana se llevará a cabo el recorrido ‘Rodando entre mariachis y garnachas’.

Se trata de una actividad organizada por el Instituto de la Juventud (INJUVE) que tiene como objetivo llevar a los asistentes por un recorrido en algunos de los puntos históricos de la CDMX. El evento contará con personas especializadas que la importancia de cada sitio que se visite.

Para la actividad, los organizadores recomienda llevar gorra, bloqueador y agua. Asimismo, haber desayunado antes del evento. Comenzará a partir de las 10:00 horas y terminará a las 2 de la tarde, el punto de encuentro será el estacionamiento del INJUVE.

Para el registro de la actividad, es necesario consultar las redes sociales oficiales del Instituto de la Juventud.

¿Cuándo? El sábado 11 de marzo.

¿Dónde? Calzada México-Tacuba, Calz México-Tacuba 235, Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.

Tame Impala en la CDMX

Los fanáticos de Tame Impala podrán cantar a todo pulmón canciones como ‘The less I know the better’ este fin de semana, ya que el artista australiano se presentará en el Palacio de los Deportes.

A pesar de que Kevin Parker, líder de Tame Impala, se fracturó la cadera en un maratón se presentará en la CDMX para recitar los éxitos de su álbum más reciente: The Slow Rush. Es posible que la disponibilidad de entradas se encuentre limitada por la alta demanda del evento.

¿Cuándo? El 11 y 10 de marzo.

¿Dónde? Granjas México, alcaldía Iztacalco, CDMX.

Exposición en el Colegio de San Ildefonso

¿Estás en busca de una experiencia cultural? No te pierdas la exposición que ofrece el Antiguo del Colegio de San Ildefonso sobre Vladímir Kibálchich Rusakov.

Se trata de un artista que impactó al siglo XX con su propuesta plástica. La exposición, que lleva el nombre de ‘Vlady. Revolución y Disidencia’, tiene el objetivo de exponer varias de sus obras icónicas y explicar su técnica.

La entrada al evento está incluida en el boleto del museo de San Ildefonso, cuyo precio es de de 50 pesos por persona. Puedes visitar la exposición de martes a domingo de 11:00 a 17:30 horas.

¿Cuándo? Puedes disfrutar del evento hasta el 30 de abril.

¿Dónde? Justo Sierra 16, Centro Histórico, CDMX.

Los premios Oscar 2023

¿Ya viste todas las películas nominadas? Este fin de semana se transmitirá la nonagésima edición de los premios Oscar que tiene previsto galardonar a las mejores producciones, actores y directores del año pasado.

Entre las cintas nominadas se encuentran Pinocho de Guillermo del Toro, Everything Everywhere All at Once, The Fabelmans, entre otras. En esta ocasión será el comediante Jimmy Kimmel la persona encargada de dirigir la ceremonia de premiación.

Previo al evento se transmitirá una alfombra roja en la que las celebridades lucirán sus mejores ‘looks’ para el evento.