BAFTA 2023: ¿Dónde y cuándo ver la premiación donde Guillermo Del Toro está nominado?

El director mexicano Guillermo del Toro destaca entre los nominados a los premios BAFTA 2023, que se llevarán a cabo el próximo 19 de febrero durante una ceremonia en el Royal Festival Hall, en el centro de Southbank, en Londres.

Su película Pinocho figura en las categorías de mejor filme de animación, mejor score original y mejor diseño de producción. Además, se tomó en cuenta a Ana de Armas como mejor actriz por su protagónico en Blonde.

Argentina, 1985, dirigida por el argentino Santiago Mitre, está en la terna de mejor película de habla no inglesa en la que quedó fuera Alejandro González Iñárritu que, aunque fue incluido en la lista larga de nominados con Bardo, no forma parte de la inclusión final.

En la categoría más importante en la que compite el tapatío, quien ya ganó galardones como un Globo de Oro, se enfrentará a Marcel the shell with shoes on, Puss in boots: The last wish y Turning red.

¿Dónde ver los premios BAFTA 2023?

Los British Academy Film Awards premian al cine más relevante en el Reino Unido, pero también el del extranjero. Una de las ternas más esperadas es la de mejor película, que tendrá un ganador entre el drama alemán All Quiet on the Western Front, The Banshees of Inisherin, Elvis, Everything Everywhere All At Once y Tár.

Con una duración aproximada dos horas, en la 76ava edición espera a los galardonados. All Quiet On The Western Front tiene un mayor número de nominaciones con 14, le siguen The Banshees Of Inisherin y Everything Everywhere All At Once, que tienen diez candidaturas cada una.

Cuándo: Domingo 19 de febrero

Hora: 13:00 horas (tiempo de la Ciudad de México)

¿Dónde? Royal Festival Hall, Southbank.

La transmisión se llevará a cabo por la BBC y en las cuentas oficiales en redes sociales de los BAFTA.

*Con información de EFE.