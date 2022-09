Grupo Firme no tocará una canción en el Zócalo: ¿cuál es? Este es el posible setlist

Grupo Firme no tocará una canción durante su concierto gratuito en el zócalo de la Ciudad de México (Foto: Instagram @grupofirme)

Grupo Firme llegará al Zócalo de la Ciudad de México con un concierto gratuito en el que interpretarán los grandes éxitos de su carrera musical frente a miles de asistentes que se reúnan para ver a los liderados por Eduin Caz.

Será el próximo domingo 25 de septiembre, a partir de las 20 horas, que los integrantes dejen su energía en el escenario, aunque una de las canciones que los hizo famosos no será parte de su show por motivos personales para su vocalista.

Se trata de ‘Ni el Dinero Ni Nada’, la cual retiraron de su repertorio luego de que a Eduin se le cortara la voz cada vez que la interpreta. La razón se la contó a El Gordo y la Flaca, ya que le recuerda a su amigo Giovanni, quien fue asesinado luego de sufrir un secuestro.

“Era una de las canciones que le gustaba y últimamente no la puedo cantar; es muy difícil para mí cantarla. Me gana el sentimiento y me dan ganas de llorar porque se extraña”, dijo.

Asimismo, confió que el tema lo grabó en su casa, que también para él era como su hogar ya que lo consideraba como un hermano. “Es algo delicado, él tuvo un secuestro, fue muy difícil, siempre andaba con él cuándo me salí de la casa, se le extraña mucho. Siempre me apoyó”, agregó.

El posible setlist de Grupo Firme en el Zócalo

La agrupación ha presentado su espectáculo por diversas ciudades y recintos, entre ellos Coachella y el Foro Sol. Acá te contamos sobre la posible lista de temas que sonarán en vivo en la presentación que será transmitida a través de los canales públicos de televisión Capital 21 y Canal 14, así como en redes sociales del Gobierno de la Ciudad de México.