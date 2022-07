Eddie Munson ‘cumplió su sueño’: Joseph Quinn, de ‘Stranger Things 4′, conoció a Metallica

Uno de los momentos más recordados de la cuarta temporada de Stranger Things es el solo de guitarra que ‘se echa’ Eddie Munson, interpretado por Joseph Quinn, pues lo hace nada más y nada menos que con ‘Master of Puppets’, de Metallica.

Y lo que parecía un sueño ‘guajiro’ para muchos fans de la serie -y de la agrupación-, se ha hecho realidad: Quinn conoció en persona a los integrantes de Metallica; no solo eso, también convivieron en backstage y la pasaron tan bien que tanto el actor como los músicos compartieron el épico momento en redes sociales.

Eddie Munson conoció a Metallica

Las redes sociales de Netflix compartieron un video que grabaron con Joseph Quinn, quien asistió al primer día del festival de música Lollapalooza 2022, donde Metallica fue uno de los actos presentes. En la descripción, la plataforma de streaming escribió: “Esto va por Eddie. Joe Quinn conoció a los héroes de Eddie Munson: ¡Metallica!”

“Estoy aquí en el backstage de Lollapalooza a punto de conocer a Metallica”, reveló Joseph, aparentemente emocionado por conocer a los ídolos de su personaje Eddie Munson, de Stranger Things.

¿Quién es fan de quién?

Cuando se encontró frente a frente con James Hetfield, Kirk Hammet, Robert Trujillo y Lars Ulrich, pareciera que los cinco crearon una genuina convergencia, pues comenzaron a platicar muy amenamente, e incluso Hetfield se confesó gran fan de Stranger Things desde la primera temporada.

“Lo he sido -fan- desde la primera temporada. Ha sido un experiencia muy unificadora para nosotros”, confesó el vocalista de la agrupación. Por su parte, Quinn reveló que ‘Master of Puppets’ “es todo lo que he escuchado durante dos años. Me siento muy conectado con ustedes”.

Desde luego, tampoco faltaron los halagos hacia la producción de Netflix, y el hecho de haber utilizado material de la agrupación originaria de Los Ángeles.

“Gracias por dejar que la canción salga en la serie”, expresa el actor que da vida a Eddie Munson, mientras el líder de la agrupación le responde: “Gracias a ti por hacerle justicia”.

Posteriormente -y como no podía faltar- Eddie cumplió su sueño de tocar con su banda favorita, pues tocaron la canción que aparece en Stranger Things durante un buen rato; incluso, Metallica le regaló una guitarra autografiada por todos los integrantes.

“Metallica es ahora un grupo de cinco”, declaró Kirk Hammett para el video, que hasta el momento lleva más de cuatro millones de reproducciones. “Hemos tenido la reunión más metal de Hellfire Club”, escribió la banda en su cuenta de Instagram para la instantánea.