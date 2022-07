Joseph Quinn, actor de ‘Stranger Things’, es detenido en aeropuerto de EU

La cuarta temporada de Stranger Things ha causado gran impacto a nivel mundial, sobre todo con el personaje de Eddie Munson, que se volvió sumamente popular, entre otras cosas, por tocar una canción de Metallica. Sin embargo para Joseph Quinn, actor que da vida al personaje, ‘no todo ha sido miel sobre hojuelas’.

Hace una semana declaró que había sido difícil imitar el acento estadounidense, y ahora compartió en una entrevista para The Tonight Show que fue detenido en el aeropuerto, por lo que incluso estuvo a punto de no llegar al programa de Jimmy Fallon.

¿Por qué detuvieron a Joseph Quinn en un aeropuerto de EU?

Durante el programa, reveló que tuvo un problema con el departamento de Migración -él es originario de Gran Bretaña-; un oficial lo detuvo y comenzó a hacerle algunas preguntas, lo que comenzó a tensarlo.

“Casi no lo logro -llegar a la entrevista-. Me llevaron a un sitio que podríamos llamarlo más una mazmorra y me pidieron que esperara allí durante unos 20 minutos hasta que me llevaron a un escritorio donde alguien me preguntó: ‘¿Qué viene a hacer usted a Estados Unidos, señor?’. Yo le respondí que estaba aquí para que me entrevistara Jimmy Fallon, pero el funcionario de inmigración no me creía”, inició Quinn.

Sin embargo, fue el mismísimo Eddie Munson quien lo salvó del apuro. Bueno, él y otro oficial que reconoció al actor, quien inmediatamente le dijo a su compañero que dejara libre al actor.

“Otro funcionario me miró a mí, le miró a él y le dijo: ‘¡Deja en paz a Eddie!’. Entonces el aduanero agregó: ‘¡Es Eddie, de Stranger Things!’ Y se quedó en plan: ‘¿Tú eres Eddie Munson?’”, comentó el actor de 28 años, quien afirmó que, después de que lo reconocieron y él confirmó su identidad, la situación se relajó.

Incluso, mencionó que los policías comenzaron a hacerle algunas preguntas relacionadas con su actuación en el thriller de Netflix, que se ha convertido en una de las series más famosas de la plataforma.

“Me decían: ‘¿Vas a volver la siguiente temporada?’ Yo les respondí: ‘Ni idea’, y antes de devolverme el pasaporte, me dijeron: ‘Más te vale’”, compartió Quinn, quien también ha participado en series como Game of Thrones.

Lamentablemente no es la primera vez que tiene problemas con sus papeles. Hace poco más de una semana canceló su participación en la Comic-Con de Alemania ya que no pudo viajar porque retuvieron sus documentos para tramitar su vida de trabajo, la cual no estuvo lista en el tiempo requerido.