‘Sweet Child O’ Mine’, tema en ‘Thor Love and Thunder’, tiene el mejor riff de la historia

La revista especializada en música Ultimate Guitar reveló que el icónico riff o fraseo de ‘Sweet Child O’ Mine’, canción de Guns N’ Roses fue elegido como el mejor de la historia del rock.

Esta determinación fue resultado de una encuesta realizada por la empresa Muse Grop a mil 500 personas para extraer cuáles eran los temas que consideraban como candidatos para esta categoría.

El segundo lugar del muestreo lo obtuvo ‘Eye the Tiger’ de Survivor, tema emblemático en la película Rocky III. Si bien la canción ha trascendido varias décadas junto con la película, la banda no logró replicar su éxito y se quedaron con el ‘one hit’ que ostenta el soundtrack de la cinta protagonizada por Sylvester Stallone.

La banda británica Queen no podía quedar fuera de este recuento. El tercer peldaño lo ocupa ‘Another One Bites the Dust’ que, pese a no entrar en el top por el elemento del riff sino por la línea del bajo, los fans consideraron este tema en sus respuestas.

El cuarto sitio fue para el tema ‘Sex on Fire’ de King of Leon y el lugar número cinco para ‘Stairway to Heaven’ de la agrupación británica Led Zeppelin.

‘Sweet Child of Mine’ en ‘Thor Love and Thunder’

Este 18 de abril Estudios Marvel reveló el primer tráiler oficial de la cinta Thor Love and Thunder, en la que estarán de regreso algunos de los más entrañables personajes de la franquicia. Uno de los más esperados es Jane Foster, cuyo papel está interpretado por Natalie Portman.

En el adelanto observamos a Jane sostener un Mjolnir lleno de grietas; también aparece Thor, quien recuperará su forma para encontrar su misión y lugar en el Universo (¿o multiverso?). Asimismo los Guardianes de la Galaxia entran en escena con el característico halo carismático que distingue a este grupo de resistencia.

Uno de los elementos que llama la atención es la canción que acompaña el tráiler, pues se trata del clásico ochentero ‘Sweet Child of Mine’ de Guns N’ Roses, que ha recibido el reconocimiento del mejor riff de la historia.

No resulta extraño este soundtrack en el tráiler ya que en las películas previas de Guardianes de la Galaxia canciones de la década de los 80 acompañaron el filme, como ‘Come Get Come And Get Your Love’ de RedBone.