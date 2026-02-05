Venta de autos nuevos se pone ‘rápida y furiosa’ en 2026: Tiene mejor enero en casi una década

Nissan se mantuvo como la marca con mayores ventas de autos ligeros en México, según datos del Inegi.

La venta de autos ligeros nuevos tuvo su mejor inicio de año en casi una década, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicado este 5 de febrero.

Durante enero de 2026 se comercializaron 131 mil 472 vehículos ligeros nuevos, un crecimiento anual de 8.7 por ciento, según cifras del Instituto.

El reporte indica que se vendieron 10 mil 519 autos ligeros nuevos más en comparación con enero de 2025, cuando se colocaron en el mercado 120 mil 953 unidades. Con ello, el sector superó el récord de enero de 2017, cuando se reportaron 123 mil 447 vehículos.

La venta de vehículos ligeros nuevos en enero de 2026 se ubicó 6.5 por ciento por encima del máximo previo para un inicio de año, confirmando una tendencia de recuperación sostenida en la demanda, en un contexto de estabilidad relativa en precios y financiamiento.

“El nivel de comercialización observado en enero de 2026 es el más alto registrado para este mes en la serie publicada por Inegi”, señaló Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Venta de autos en México supera pronósticos del mercado

El ejecutivo destacó que el desempeño del mercado también superó las estimaciones de la industria. La AMDA proyectaba ventas por 123 mil 741 unidades en enero, por lo que el resultado final fue 5.9 por ciento mayor a lo anticipado.

“Incluso considerando únicamente las marcas que reportan al Inegi, el mercado se colocó por arriba de lo estimado, lo que confirma un inicio de año más sólido de lo esperado”, apuntó Rosales Zárate.

Al incorporar las cifras de las marcas que no reportan ventas al Inegi, la comercialización total del mes habría alcanzado 139 mil 865 unidades, lo que implicaría un crecimiento anual de 9.9 por ciento y el nivel más elevado observado para un enero en la historia reciente del sector.

Pese al avance anual, el mercado mostró una moderación frente al cierre de 2025. En comparación con diciembre, las ventas de vehículos ligeros descendieron en 22 mil 976 unidades, equivalente a una caída mensual de 14.9 por ciento, un comportamiento habitual en esa época del año.

“El ajuste mensual responde a factores estacionales y no altera la tendencia positiva que se observa en el comparativo anual”, explicó el presidente ejecutivo de la AMDA.

¿Qué marcas vendieron más autos nuevos ligeros en enero?

En enero, Nissan a pesar de su crisis se mantuvo como la marca líder con una participación de 18.8 por ciento del total de unidades vendidas durante el mes. Le siguió General Motors, con 12.4 por ciento del mercado, mientras que el Grupo Volkswagen —que incluye marcas como Volkswagen, Audi, Seat, Porsche y Bentley— alcanzó una participación de 10.7 por ciento.

Toyota ocupó la cuarta posición con 8.9 por ciento de las ventas, seguida de cerca por Kia y Mazda. Stellantis, que agrupa a marcas como Chrysler, Dodge, Jeep, Peugeot y Ram, concentró 6.2 por ciento del mercado.

En el segmento de marcas emergentes o de menor volumen, MG Motor destacó con una participación de 4.7 por ciento, mientras que Hyundai y Honda registraron cada una 3.1 por ciento de las ventas totales.