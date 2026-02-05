Piden regresar recursos del TUA al AICM

El AICM destina alrededor de 12 mil millones de pesos anuales por concepto de la TUA al fideicomiso que contiene los recursos para el pago de los bonistas. [Fotografía. AICM]

Si el gobierno persiste en su planteamiento de configurar un sistema aeroportuario, es necesario regresar los recursos económicos de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para que pueda tener un plan que le permita volver a su capacidad de pasajeros, opinó Juan Carlos Machorro, socio de Santamarina y Steta.

“Regresemos su ingreso más importante que es la TUA. Se la quitamos en su momento, se tienen que recomprar los bonos”, propuso Machorro.

El ‘Benito Juárez’ tiene una restricción financiera debido al pago de intereses de los bonos utilizados para la construcción del proyecto cancelado en Texcoco: esta carga no cesará hasta el 2047, cuando vence la última serie de papeles colocados en mercados internacionales. Por ello, la totalidad de los recursos obtenidos por la TUA son destinados a un fideicomiso para el pago de la deuda de los bonos.

El AICM destina alrededor de 12 mil millones de pesos anuales por concepto de la TUA al fideicomiso que contiene los recursos para el pago de los bonistas.

Aunque el gobierno ha hecho dos recompras para reducir la deuda de 6 mil millones de dólares, a poco más de 3 mil 700 millones de dólares, esta tarifa aún está comprometida por al menos dos décadas.

Actualmente, el AICM sobrevive de los ingresos obtenidos por la operación de los comercios, así como por lo ingresado por servicios aeroportuarios ofrecidos a las líneas aéreas.

Si bien estos recursos son suficientes para la operación del aeropuerto, estos no garantizan una bolsa para mantenimiento.

Cabe señalar que las obras actuales del AICM se llevan a cabo con recursos propios que han sido generados por excedentes de la TUA, es decir, el aeropuerto más importante del país no recibe presupuesto del erario pese a las múltiples necesidades de remodelación.