Presentan biografía de Ernesto Coppel Kelly, empresario turístico, a sus 78 años

La historia del empresario sinaloense y uno de los principales desarrolladores turísticos, Ernesto Coppel Kelly fue presentada este martes en el libro ‘Neto ¿Es neta?’, en la cual aborda su biografía a través de episodios que van desde su niñez, su relación con los políticos, sus adicciones, así como su ascenso como hotelero en la costa del Pacífico mexicano.

“La idea es, bueno, expresar de mí, de mi ronco pecho, mi vida y que alguien aprenda algo y le sirva para mejorar su vida, el leer mi libro. Yo admiro a Napoleón, más que sus hechos, su genio. Esa perfección de cerebro en combinación con un cuerpecito chaparrito, pero cómo cubrió terreno y cómo ayudó a millones de personas durante su vida. Muchas de mis decisiones personales y de negocio han sido inspiradas en él”, señaló Coppel en entrevista con El Financiero.

¿De qué trata el libro de Ernesto Coppel Kelly?

El libro, que consta de 187 páginas, cuenta la vida de 87 años de vida del empresario, fue escrito por el periodista Carlos Velázquez Mayoral, a través de 13 capítulos y un epílogo.

De acuerdo con Velázquez Moyoral, la obra comenzó desde la pandemia a través de una serie de entrevistas con Coppel Kelly, que se desarrollaron en casi un lustro, a través de pláticas, correspondencias, en gran parte inspirado por como el empresario superó la adicción a las drogas que lo pusieron de cara a la muerte.

(Lucía Flores)

Ernesto Coppel recuerda con una sonrisa cuando conoció a Donald Trump hace más de 20 años, para plantearle un proyecto turístico en México, el cual no se llevó a cabo, pero dejó la anécdota.

“Un amigo común de los dos nos juntó para hacer un, para proponerle un proyecto en los cabos y por eso me lo recibió en sus oficinas. Y paso me atendió de maravilla, estaban sus tres hijos con él, Ivanka y sus dos hijos hombres y una secretaria ahí, la única secretaria que tenía ya toda llena de polvo la oficina”, detalló.

Posteriormente, el ahora presidente norteamericano lo invitó a una fiesta y gritando le dijo a Coppel bromeando “tus proyectos son magníficos, pero lo que mejor tienes tú es tu esposa”.

Para el dueño de proyectos como Quiviria Los Cabos o Pueblo Bonito Pacífica Beach Golf & Spa Resort, el actual mandato de Trump representa una tormenta para la economía y política nacional y global.

“Todos tenemos a con la edad a que se nos marquen nuestros defectos. Se nos van haciendo más grandes porque creemos que no son defectos. Creemos que son cualidades. Entonces, por eso es que se ha hecho una gente tan mandona y exigente, porque imagínate, es presidente del país más poderoso del mundo y la mitad delos ricos votaron por él. Entonces, pues, cómo le haces. Esperar que pase la tormenta y que no nos vaya tan mal”, señaló.

Coppel Kelly adelantó que espera construir un museo en Los Cabos donde pueda exponer la obra de arte que ha adquirido a lo largo de sus 78 años de vida y donde también la gente pueda conocer la obra de Napoleón a través de sus cartas.