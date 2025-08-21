Rappi suma 150 mil repartidores inscritos al IMSS y prepara expansión en México

Rappi, la plataforma de entrega a domicilio de origen colombiano, ha registrado hasta el momento cerca de 150 mil repartidores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tras la reforma laboral a plataformas digitales con la que el gobierno de México formalizó la relación laboral de los repartidores por aplicaciones digitales.

“Nosotros tenemos en promedio 100 mil personas que trabajan con nosotros y que hemos afiliado al IMSS, son repartidores que han trabajado con nosotros en los últimos tres meses. Esos 100 mil están dados de alta, pero cerramos el mes de julio con 50 mil repartidores más afiliados”, explicó Isabella Mariño, directora de Asuntos Corporativos de Rappi México.

En conferencia para conmemorar los 10 años de Rappi, la directiva explicó que, desde la implementación de este nuevo esquema laboral, la plataforma ha recibido un promedio de 500 nuevas solicitudes diarias de personas interesadas en integrarse como repartidores, lo que sugiere que el acceso al seguro social opera también como incentivo para atraer talento a una actividad tradicionalmente considerada informal.

“Tenemos un promedio de 500 personas interesadas en trabajar con nosotros diario y, de hecho, en el último mes llegaron personas interesadas con nosotros para decirnos que quieren trabajar dentro de nuestra plataforma”, añadió la ejecutiva, quien refirió que desde julio la plataforma no tiene repartidores trabajando que no estén dados de alta ante el IMSS.

Agregó que los costos que implica este nuevo programa, que ofrece a los repartidores acceso a servicios médicos, incapacidades, pensión y otros beneficios sociales, no implicará trasladar costos a los usuarios de app, por lo que de momento no tienen contemplado subir sus tarifas en el país.

Rappi busca expandir sus operaciones en México

Con el reciente anuncio del financiamiento por 100 millones de dólares, Rappi buscará fortalecer su operación en México y América Latina, con un énfasis en la expansión de su modelo de entregas ultrarrápidas “Turbo Rappi”, así como en la apertura de nuevas ciudades dentro del país.

“Este nuevo financiamiento es una gran palanca de acompañamiento para cumplir nuestros objetivos de expandir turbo y de fortalecer nuestra presencia en restaurantes. Lo otro es que vamos a reforzar nuestra presencia en las ciudades actuales, más de 110 ciudades en el país, y en paralelo vamos a abrirnos camino a otras ciudades adicionales en México”, indicó Iván Cadavid, CEO de Rappi México.

Sin especificar montos, consideró además que México será uno de los países a donde destinarán buena parte de este financiamiento, toda vez que consideró que es uno de los mercados más dinámicos para la compañía debido a que más del 50 por ciento de los mexicanos utilizan aplicaciones de delivery.