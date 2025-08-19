Fitch Ratings descarta que plan para rescatar a Pemex afecte calificación de México

El nuevo Plan Estratégico 2025-2035 de Pemex prevé una selección más rigurosa de proyectos con valor presente neto positivo, dijo la calificadora. (Foto: Especial El Financiero)

Las presiones que pudiera enfrentar el gobierno de México por los apoyos financieros que ha otorgado a Petróleos Mexicanos (Pemex) por medio de diversos instrumentos ya están incorporadas en la calificación “BBB-”, con perspectiva estable del soberano, afirmó Fitch Ratings.

“No incluirá los pasivos de los P-Caps o los préstamos de la banca de desarrollo, ni sus préstamos a Pemex en las métricas de deuda soberana de México. Quedan fuera del perímetro de ‘gobierno general’ que utilizamos como principal medida para la comparación entre países”, aclaró en una nota informativa.

¿Qué apoyos del gobierno de México recibe Pemex?

La agencia recordó que a inicios de mes, el fideicomiso Eagle Funding emitió 12 mil millones de dólares en bonos precapitalizados. Este instrumento se utilizará para comprar bonos del Tesoro estadounidense, que prestará a Pemex como garantía para refinanciar su deuda más cara.

En este caso, si Pemex incumple sus obligaciones, el gobierno está legalmente obligado a pagar al fideicomiso, resaltó. Además, se tiene contemplado un Fondo de Inversión por 250 mil millones de pesos para pagar a proveedores por los proyectos en curso y posteriormente cobrará el pago a la empresa.

La banca mexicana de desarrollo y privada financiará el fondo con garantías soberanas.

“Estas dos medidas representan un cambio del apoyo soberano puntual a un enfoque más proactivo. Como resultado, elevamos la calificación de Pemex dos niveles, de ‘B+’ a ‘BB’, el 1 de agosto de 2025”, recordó.

Ambas medidas añaden nueva deuda a Pemex, pero en mejores condiciones y deberían facilitar el pago a proveedores para la continuidad de proyectos de inversión estratégicos, estableció Fitch Ratings.

¿Apoyo del gobierno de México a Pemex afectará la nota soberana?

Sin embargo, sostuvo que el apoyo gubernamental a Pemex ya ha afectado el balance general soberano, incluyendo 60 mil millones de dólares en inyecciones de capital entre 2019 y 2024, así como apoyo adicional mediante recortes y aplazamientos de impuestos.

Entre sus proyecciones base destacan que seguirá el apoyo federal a Pemex, lo que incluye una partida presupuestaria para el pago de la deuda de la compañía. Esta incluirá ahora los préstamos de los fideicomisos y transferirá parte de la deuda de Pemex al soberano.

“Sin embargo, los desafíos de Pemex podrían eventualmente afectar el perfil crediticio del gobierno si se requiere mayor apoyo para cubrir las crecientes pérdidas operativas, lo que incrementaría la deuda soberana sin reducir la deuda de la empresa”.

Lo anterior también limitaría la flexibilidad fiscal y desviaría la atención de otras áreas prioritarias de gasto y los esfuerzos de consolidación, especialmente porque el gobierno no ha implementado reformas estructurales para aumentar su base de ingresos, expuso la calificadora.

Finalmente, dijo que el nuevo Plan Estratégico 2025-2035 de Pemex prevé una selección más rigurosa de proyectos con valor presente neto positivo, con mayor influencia soberana tras la reforma energética de 2024.

“Sin embargo, el enfoque en la soberanía energética mantendrá a Pemex centrada en la refinación, cuya rentabilidad, podría ser difícil de alcanzar. Tampoco está claro cuán atractivas serán las alianzas público-privadas en proyectos upstream para las empresas con la experiencia necesaria”, concluyó Fitch.