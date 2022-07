Chedraui ofrece precios diferenciados y supera a Walmart en segundo trimestre

Con precios diferenciados dependiendo de la zona donde estén ubicadas sus tiendas es como Chedraui hace competencia a las otras cadenas de autoservicio y hasta departamentales.

“Cada tienda en particular puede tener una estrategia de precios diferente, ajustando los diferentes departamentos a la competencia particular que tenemos alrededor de esa unidad en particular. Es muy sofisticado porque no solo competimos contra los precios”, reveló en conferencia con analistas Antonio Chedraui, director general de Grupo Comercial Chedraui.

Refirió que dicha estrategia de precios es muy compleja, y la hacen centralmente y después a nivel de tienda con diferente número e importancia de artículos, que bien implementada les permite ganar mercado, compartir y crecer por encima de la competencia.

Durante el segundo trimestre del 2022, la minorista reportó un crecimiento en ventas a tiendas comparables, aquellas con más de un año en operación, del 16.2 por ciento anual.

En el mismo trimestre las ventas comparables de su competidor Walmart subieron 10.8 por ciento y Soriana 6.4 por ciento.

Hacia futuro, Chedraui complementa su estrategia de precios con la experiencia omnicanal de vender mediante terceros, como Mercado Libre, pero siempre y cuando respeten sus precios.

“Con cada tercero tenemos un acuerdo diferente porque el tipo de servicio que ofrece la cadena de valor puede ser diferente con cada jugador en particular. Pero que respeten todos nuestros precios”, acotó el directivo.

Además de trabajar en su estrategia de delivery propio con “Chedraui Super veloz”, con entregas a 15 minutos, donde recientemente sumó a su cadena Supercito; la minorista mantiene acuerdos con Cornershop y su tienda en Mercado Libre.

“Por el lado de Mercado Libre estamos muy entusiasmados, solo tenemos una tienda en la Ciudad de México que estamos operando, pero creemos que estaremos cubriendo toda la Ciudad de México a finales de este año. Y luego, para el próximo año, probablemente expandiremos a otras regiones del país”, compartió Chedraui.

En el periodo de abril a junio, la minorista destacó que las ventas crecieron 6.2 por ciento, hasta los 983 millones de pesos, superando la base de pandemia del año anterior.

De esta forma, la participación sobre las ventas de Autoservicio México de alrededor de 4 por ciento.

Al cierre de junio la emisora operaba 203 tiendas Chedraui, 67 Súper Chedraui, 64 Supercito, 8 Súper Che y 17 Smart & Final en México.