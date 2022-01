Industriales del sector automotriz ‘arrancan’ batalla contra regularización de autos chocolate

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) informó que estudian la posibilidad de presentar un amparo luego de que el pasado 19 de enero entró en vigor el decreto para la regularización de vehículos usados importados, mejor conocidos como “autos chocolate”.

En conferencia de prensa virtual, Guillermo Rosales Zarate, presidente ejecutivo de la AMDA afirmó que el área jurídica ya analiza la posibilidad de presentar este recurso legal.

“Luego de la publicación del decreto, se turnó a los asesores legales para que hagan una revisión puntual y estarán dándonos un dictamen para establecer la viabilidad de interponer un recurso de amparo ante la justicia federal”, expuso.

El directivo destacó que los asesores jurídicos ya estudian todas las posibilidades y no descartaron ninguna de las opciones ni recursos legales que ofrece el marco jurídico constitucional como parte del legítimo derecho de defender sus intereses.

Por parte de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) lamentó este nuevo decreto afectando a la industria automotriz en nuestro país.

En un evento organizado por Fitch asistió José Guillermo Zozaya Délano, presidente de la AMIA, indicó que esta resolución tendrá afectaciones, no sólo en el sector, sino también para la economía mexicana.

“Primero nosotros hemos manifestado que, legalizar lo ilegal no funciona en ningún lado. Segundo, ahuyenta la inversión legal, la inversión productiva; tercero, creo que no va a ayudar tampoco en la atracción de inversiones extranjeras que pudieran pensar en México, no es un buen momento para tomar una medida de este tipo”, aclaró el directivo.