Línea 12: Slim no será castigado con contratos, pero debe asumir responsabilidad, dicen fuentes del Gobierno

Grupo Carso, del multimillonario mexicano Carlos Slim, deberá asumir la responsabilidad de construir una sección del Metro de la Ciudad de México que colapsó, pero no perderá los contratos gubernamentales existentes ni quedará bloqueada para trabajos futuros, según una persona cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Una investigación independiente publicada el miércoles mostró que el accidente, que resultó en 26 personas fallecidas por el colapsó de un tren de la Línea 12 en el tramo elevado, fue causado por errores de construcción.

Grupo Carso construyó la parte de la Línea 12 que cayó, que según el informe faltaban pernos, tenía problemas con la soldadura y problemas con el concreto utilizado.

La catástrofe no pondrá en peligro las posibilidades de Carso de ganar futuras licitaciones siempre que la empresa cumpla con cualquier castigo que pueda recibir, según la persona familiarizada con el pensamiento del Gobierno, que pidió no ser identificada al discutir información privada.

Arturo Elias Ayub, portavoz de la familia y yerno de Slim, se negó a responder a una solicitud de comentarios.

El escándalo ha golpeado la reputación de Carso. También provocó un colapso en el índice de aprobación del canciller Marcelo Ebrard, quien era el jefe de Gobierno de la Ciudad de México cuando se construyó la línea, y la actual jefa Claudia Sheinbaum, en medio de informes de los medios de comunicación de que la construcción se apresuró y el mantenimiento fue inadecuado. Ambos políticos, miembros del partido Morena de López Obrador, han sido citados como posibles candidatos en las elecciones presidenciales de 2024.

Es poco probable que López Obrador sea demasiado duro con Carso o Slim debido a sus roles prominentes en otros proyectos de infraestructura del Gobierno y porque el presidente gana credibilidad en el mercado al mantener una relación con el multimillonario, según Duncan Wood, asesor principal. al Instituto de México del Wilson Center.

“AMLO no quiere meterse en una pelea con Slim”, dijo Wood. “Su relación es demasiado importante para ponerla en peligro. AMLO necesita a Slim en términos de gasto en infraestructura “.

Las acciones de Carso subieron 0.3 por ciento a 64.70 pesos a las 11:25 am en la Ciudad de México. Han bajado ligeramente desde que The New York Times informó por primera vez sobre fallas en la construcción de la línea de metro colapsada el domingo.