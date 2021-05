Carso, ICA y Alstom, el consorcio detrás de la fallida Línea 12 del Metro

La noche del 3 de mayo una estructura que daba soporte a las vías del Metro a la altura de la estación Olivos de la Línea 12 del Metro colapsó, ocasionando al menos 24 muertos.

ICA, Carso y la francesa Alstom, se adjudicaron en 2008 la construcción de la Línea 12 del Metro, con una inversión de más de 17.5 mil millones de pesos (misma que aumentó casi 28 por ciento al final de la obra), tras presentar la mejor propuesta económica del proyecto para movilizar hasta 367 mil pasajeros en un día.

De acuerdo con datos de la consultora Manuel Barrera y Asociados, el proyecto inicial del Metro en la L12 iba a ser totalmente subterráneo, sin embargo, por la justificación de racionalizar mejor los recursos, el consorcio formado por ICA, Carso y Alstom decidió modificar la construcción a un puente elevado en nueve estaciones.

Carso e ICA, las empresas detrás de la construcción de las 20 estaciones de la Línea 12 del Metro, lamentaron las pérdidas humanas y pidieron no especular antes de que se presenten los resultados del peritaje del accidente para poder realizar un pronunciamiento oficial sobre la falla.

Carso se encargó de cinco estaciones, entre ellas la accidentada

Carso Infraestructura y Construcción (CICSA), subsidiaria de Grupo Carso, fue la encargada de construir cinco de las 20 estaciones del trayecto elevado Periférico Oriente-Zapotitlán de la Línea 12 del Metro, una de ella la estación Olivos, donde se presentó el fatal accidente en el que colapsó una estructura provocando que un tren cayera del tramo elevado.

Al respecto, Carso dijo que esperará las investigaciones correspondientes donde se fincaran responsables.

La empresa, que forma parte del Grupo Carso, firma que preside Carlos Slim, dijo a El Financiero que extienden su solidaridad con las familias que perdieron a una persona “en este lamentable incidente o resultaron lesionadas, pero esperarán los peritajes”.

“Hay que esperar a los peritajes, los cuales si encuentran algo en contra de la empresa pueden desencadenar desde multas hasta la suspensión de su participación en licitaciones, esto último podría ser importante para la empresa (Carso) actualmente”, dijo Carlos Hermosillo, analista independiente quien cubrió a la empresa en los tiempos que hizo la obra.

Las acciones de Grupo Carso cerraron la jornada del martes con un valor de 58.6 pesos, un alza de 0.5 por ciento frente a su cotización del lunes.

“Las acciones de Carso no son muy bursátiles, por eso no vemos aún reflejado en su precio esta situación porque esperan los peritajes (…) Para Carso la parte de construcción nunca ha sido el negocio principal, fue significativo en su momento, pero no quiero minimizarlo, pero hay que tenerlo en su correcta dimensión”, agregó.

ICA se deslinda

Ingenieros Civiles Asociados (ICA) aclaró que participó en la construcción de 15 de las 20 estaciones que forman parte de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, desde Mixcoac hasta Calle 11 y de las estaciones Tlaltenco a Tláhuac de la llamada ‘Línea Dorada’, con excepción de un tramo de cinco paradas que fueron responsabilidad de Carso, entre ellas la de la estación Olivos, donde ocurrió el accidente.

ICA, responsable de obras como el Tren Interurbano, el Túnel Emisor Oriente y el Tramo 4 del Tren Maya, señaló que “al momento no habrá ningún comunicado particular”, mientras se realizan los peritajes para determinar la falla que ocasionó la muerte de 23 personas y más de 70 heridos, tras el desplome de un convoy de la Línea 12 del Metro de la CDMX.

ICA precisó que el tramo en el que ocurrió el accidente de la Línea 12 es responsabilidad de Grupo Carso.

Alstom, niega participación en obra civil

Por su parte, el fabricante de trenes de origen francés, Alstom, negó haber colaborado en la obra civil de la Línea 12 y aclaró que tampoco proporcionó material rodante, por lo que su participación en este proyecto se acotó a establecer los sistemas de suministro energético, señalización, monitoreo y control y algunos equipos de depósito, así como pruebas y puesta en servicio de una parte de los subsistemas electromecánicos y de trabajo en vías.

“La participación de Alstom se limita a sistemas de suministro de energía, señalización, monitoreo y control y algunos equipos de depósito, así como pruebas y puesta en servicio de una parte de los subsistemas electromecánicos y de trabajo en vías”, indicó la compañía al fijar su postura sobre el tema.

La firma ferroviaria precisó que cooperará con las investigaciones y ayudará a las autoridades responsables en la indagatoria.

Ven afectación a constructoras privadas

Ricardo Trejo Nava, director general de la consultora Forecastim especializada en construcción, afirmó que el accidente se podría usar de pretexto para que el Gobierno asigne más obras el Ejército, ante la falta de confianza en privados por la corrupción.

“El Gobierno no le tiene mucha fe al sector privado al menos en el discurso y yo creo que quizá pueda servir este accidente como pretexto para seguir asignando obras al Ejército o a la Marina o a instituciones públicas con el pretexto de que estas no tienen corrupción y tienen mejor calidad de la obra”, explicó.

Agregó que el incidente, demuestra que la obra a cargo de ICA, Carso y Alstom, tiene una falla estructural de inicio, que no ha sido reparada en su totalidad, lo que ha constituido en un daño para la ciudadanía.

“Como vemos el problema es estructural, la obra ya nació con grandes defectos y hoy lo que pasó anoche se ve que el problema es de profundidad y su problema estructural en la obra”, agregó.

Trejo Nava descartó que este problema escale más allá de lo mediático a la impartición de justicia, como ha ocurrido en otros casos como el socavón de Morelos, el Tren Interurbano y ahora la L12, estas últimas donde participan ICA y Carso.

“A lo mejor habrá por ahí algunos peritos, habrá algunos castigados en cuanto a la administración o el otorgamiento de obra, es decir, por ejemplo se involucró la empresa ICA, a Grupo Carso, a lo mejor ahí sí esta administración pretende erradicar la corrupción como lo dice quizá lo que veamos es que se va a inhabilitar a algunas empresas”, comentó.