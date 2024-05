¿Alejandra del Moral se va a Morena? Esto dijo tras salida del PRI y reunión con Sheinbaum

Alejandra del Moral, expresidenta municipal de Cuautitlán Izcalli y una de las principales voces del PRI en el Estado de México, dejó al partido tricolor y se sumó al proyecto de nación de Claudia Sheinbaum, candidata de Morena a la Presidencia de México.

Sheinbaum compartió en sus redes sociales una foto con Del Moral, quien el año pasado perdió las elecciones a gobernadora del Estado de México, representando a la alianza PRI-PAN-PRD, contra Delfina Gómez, de Morena. En su publicación dijo que al conversar con la exdirigente priista encontraron más coincidencias que diferencias.

“Seguir construyendo un México para todos y todas, con justicia, democracia, libertades y prosperidad compartida. Es tiempo de mujeres y es tiempo de la transformación. Le agradezco su decisión de sumarse a nuestro proyecto en favor del pueblo de México”, dijo Sheinbaum sobre su reunión con Alejandra del Moral.

La clase política representante del PRI, PAN y PRD no dio crédito sobre la salida de Alejandra del Moral. Incluso, el líder nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, aseguró que “hubo un acuerdo”, con el que el exgobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, “entregó la entidad a cambio de impunidad”, lo que también incluye a la funcionaria.

Alejandra del Moral lanzó una carta en la que dijo que la actual dirigencia del PRI “ha dejado del lado los ideales revolucionarios de democracia y justicia social”, y que “se ha dejado de ser la voz auténtica del pueblo”, por lo que decidió formalizar la renuncia al partido que gobernó casi 100 años en el Estado de México.

¿Alejandra del Moral se une a Morena?

Tras su renuncia al PRI, Alejandra del Moral confirmó que no se unirá a Morena a corto plazo, y que su salida del partido era porque ya no tenía cabida.

“No estoy buscando chamba, no me han dado ninguna pluri (diputación plurinominal), no ando buscando trabajo. Insisto, no me voy a Morena”, dijo Del Moral Vela en entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga para Radio Fórmula.

Detalló que en el PRI ni la quieren, ni ella los quiere a ellos, y recordó que hizo una campaña con pocos recursos cuando intentó ser gobernadora del Estado de México, esto ante la falta de apoyo de ‘Alito’ Moreno.

También aseguró que el motivo por el que se fue del PRI no era debido a que no le dieron ninguna candidatura, sino por un tema de dirigencias, ya que ella no era considerada dentro de la alianza opositora, y que quien sí la escuchó y con quien pudo debatir su punto de vista sobre el país fue Claudia Sheinbaum.

¿Qué tan importante fue Alejandra del Moral para el PRI en el Edomex?

Alejandra del Moral Vela, nacida el 22 de agosto de 1983, pasó a la historia del país como la alcaldesa más joven de la historia, ya que a los 25 años se consagró como presidenta municipal de Cuautitlán Izcalli tras vencer a Karla Fiesco, la actual mandataria con licencia en el municipio mexiquense.

Ya había pasado por cargos como una diputación local y la dirección de Relaciones Internacionales del gobierno del Estado de México, entonces encabezado por el expresidente Enrique Peña Nieto.

Cuautitlán Izcalli fue uno de los bastiones del PRI durante décadas, y desde su fundación en junio de 1973 se le reconoció como un sitio donde siempre tenía presencia el tricolor, sobre todo en elecciones estatales.

De 1973 a 1997 ‘reinó' el PRI en Cuautitlán Izcalli, y fue con Julián Angulo Góngora que se rompió la hegemonía y entró el PAN al poder.

A lo largo de 12 años se mantuvieron los gobiernos panistas en Cuautitlán Izcalli, pero fue con Alejandra del Moral, abogada por la Universidad Iberoamericana, que el PRI retomó el poder en uno de los bastiones del partido, para luego ser sucedida por Karim Carvallo.

Tras su salida del gobierno de Cuautitlán Izcalli, en 2012, Alejandra del Moral se convirtió en diputada federal, y para el 2015 Enrique Peña Nieto la llamó para que entrara al extinto Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi).

En 2017 se consolidó como dirigente del PRI en el Estado de México, ya que asumió la presidencia del Comité Directivo Estatal de la entidad, y también fue secretaria de Desarrollo Económico en el gobierno de Alfredo del Mazo.

En 2018 buscó una senaduría, aunque perdió contra Delfina Gómez, y posteriormente volvió a la dirigencia del PRI en el Estado de México, de la cual renunció en 2022 para buscar ser gobernadora mexiquense.

Los resultados de las elecciones del año pasado mostraron una ventaja de casi 9 puntos de Delfina Gómez sobre Alejandra del Moral, y cabe destacar que Morena ganó en Cuautitlán Izcalli y Atlacomulco, regiones que eran dominadas por el PRI.

Tras las elecciones, Del Moral guardó silencio, y fue hasta este lunes 27 de mayo que reveló su rompimiento con el PRI, luego de no obtener un lugar en el partido y dar a conocer las diferencias con la dirigencia nacional.

Aún se desconoce qué hará para la campaña de Claudia Sheinbaum, a pocas horas de que comience la veda electoral y sean las elecciones.

Con información de Radio Fórmula.