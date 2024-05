Beatriz Paredes ‘batea’ a Máynez sobre dirigir el PRI para declinar por Xóchitl: ‘No me enreden’

“Que no me metan, yo me lavo las manos”.... Así respondió Beatriz Paredes, senadora del PRI, a la propuesta del candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, este jueves 16 de mayo sobre dirigir la presidencia nacional del tricolor para declinar por Xóchitl Gálvez.

En entrevista con Azucena Uresti, la senadora priista rechazó rotundamente el ofrecimiento del abanderado de Movimiento Naranja y pidió que no la ‘enreden´ en los dichos de ‘Alito’ Moreno y Álvarez Máynez: “No es mi tema, que no me metan en las patas de los caballos, no es mi asunto, no me enreden”.

Además, Paredes aseguró que no podría tomar este cargo porque está concentrada en el Senado de la República y también ayuda a coordinar las campañas del frente opositor en dos estados. “Yo no estoy en ese tema (...) yo estoy en el Senado trabajando, estoy acompañando la campaña del frente opositor de ‘Fuerza y Corazón por México’ en el estado de Veracruz y en la Ciudad de México”, agregó.

Incluso, la legisladora del PRI recordó que desde un inicio su bancada invitó a Movimiento Ciudadano a sumarse a la coalición, pero se negó: “Se generó un frente opositor desde el principio, se le invitó a MC a integrarse a este frente opositor, entonces es lógico que haya insistencia en este planteamiento y mucho más”.

También lamentó que la propuesta de Alejandro Moreno, sobre renunciar a su candidatura y ceder la dirigencia del tricolor, se haya tomado a broma por Máynez y con poca seriedad. “El presidente del PRI señaló que él estaba dispuesto a declinar a su postulación como candidato y a su dirigencia, eso ponía en la mesa realmente, una posible declinación de Álvarez Máynez, luego se contesta con otro juego de artificio, no se vale, esta es una discusión que debería de ser seria”, agregó.

¿Qué le propuso ‘Alito’ Moreno a Álvarez Máynez para declinar por Xóchitl Gálvez?

Este miércoles, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, retó al candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, a que decline a favor de la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez.

Para que aceptara tal petición, ‘Alito’ le propuso a Máynez dejar la dirigencia nacional del PRI y su candidatura plurinominal al Senado de la República. Sin embargo, la respuesta de Álvarez Máynez fue en un video con risas y burlas: “¿Habían visto tanta desesperación?”, “¿y su nieve de qué la quiere Alito?, ¿de qué se la vamos a dar?”.

No obstante, el emecista le aceptó la renuncia del PRI y pidió que en su lugar entre Beatriz Paredes. “Alito, mira, de entrada, renuncia porque le has hecho mucho daño al país, renuncia a la dirigencia del PRI, ese espacio lo debería de ocupar una gente seria, de ideas, de congruencia como Beatriz Paredes”.

También Álvarez Máynez dijo que declinaría sólo si los dirigentes del PRI, Alejandro Moreno; del PAN, Marko Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano, renunciaban a sus candidaturas plurinominales al Senado de la República: “Que demuestren de qué lado están” y si “no están aferrados al poder”.