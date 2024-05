Siempre hay un tuit… y un debate

“Donde llega Morena, las cosas empeoran. Porque Morena es el cambio que destruye. Si no me crees, pregúntale a la gente que vive en Tamaulipas, que vive en Zacatecas, que vive en Colima. Ahí te darás cuenta de la verdad”. Esa sentencia de Alejandra del Moral, durante el debate por la gubernatura mexiquense, es de lo que más circuló ayer en las redes sociales, luego de que la hoy expriista renunciara al tricolor y “se acercara al proyecto” de Claudia Sheinbaum. Cuando la candidata presidencial morenista aseguró que son más las coincidencias entre ambas, seguro no tomó en cuenta esa pequeña divergencia que Del Moral señaló apenas el año pasado.

Atención diplomática

A días de la jornada del 2 de junio, la lupa internacional está puesta en México. El Tribunal Electoral, encabezado por Mónica Soto, sostuvo ayer un encuentro con el cuerpo diplomático acreditado en el país. Con ello inició una cargada agenda internacional de los magistrados electorales que contempla diálogos con especialistas en observación electoral, entre ellos, representantes de la Comisión de Venecia, de la Unión Europea, de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, de la Asociación de Magistrados Electorales de América, de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, la Organización de Estados Americanos, así como jueces de Estados Unidos y Canadá.

Condena tardía de la ‘traición’ en Yucatán

Se tomó su tiempo Jesús Zambrano, dirigente nacional de lo que queda del PRD, en reaccionar tras la declinación de la candidata del sol azteca a la gubernatura de Yucatán, Jazmín López –mejor conocida como Tina Tuyub– por el candidato de Morena, Joaquín Huacho Díaz. “Sobre la traición de quienes en Yucatán le dieron la espalda al PRD y vendieron su consciencia para apoyar a la corcholata obradorista, manifiesto tajantemente que, de ninguna manera, avalo estas decisiones. Con Sheinbaum se quedan los traidores; acá, los defensores de la democracia”, dijo el Chucho mayor… un día después de la declinación. Eso sí, llamó a votar por el panista Renán Barrera. La pregunta es, ¿por qué no desde un inicio fueron con él en alianza?

Del América a MC, y de MC… con Taboada

Y hablando de declinaciones, la de la candidata perredista en Yucatán y la adhesión de Alejandra del Moral al proyecto de Sheinbaum no son las únicas. Ayer, Adrián Chávez, exportero del América, renunció a su candidatura por MC a la alcaldía Xochimilco y se unió a Santiago Taboada. Pero eso no fue todo. Ayer en Jalisco, bastión emecista, el diputado federal naranja Horacio Fernández anunció su respaldo a Xóchitl. La propia candidata refirió que abiertamente le dijo: “Voy a pedir el voto por ti en Jalisco”. Promiscuidad electoral, le llaman por ahí...

Lidera Máynez…en eventos cancelados

Jorge Álvarez Máynez brilla en la elección presidencial, pero por programar y cancelar eventos. El portal de fiscalización del INE reportó, al corte de este lunes, que el emecista programó 705 eventos, de los cuales 553 han sido cancelados y 23 están por realizarse. De forma contraria, las candidatas sólo han cancelado uno. Xóchitl Gálvez programó un total de 217 eventos, mientras que Claudia Sheinbaum 618.

¿Apoyo? de los exgóbers a Xóchitl

En estos últimos días de campaña, Xóchitl Gálvez se ha dejado apapachar por exgobernadores del PRI y del PAN. Así lo dejó ver al agradecerle a los exmandatarios de Hidalgo, ambos priistas, Manuel Ángel Núñez y Francisco Olvera, su presencia en su evento en Pachuca. Horas después hizo lo mismo con los exgobernadores jaliscienses Alberto Cárdenas y Emilio González, ambos panistas, durante una reunión con empresarios en Guadalajara. A estos se suman las constantes apariciones de los del Edomex, ambos priistas y cuestionados, César Camacho y Arturo Montiel. A lo mejor aguantar una que otra mala compañía le sale rentable a la candidata.