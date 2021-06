MINUTO A MINUTO: Elecciones intermedias 2021: Así va la jornada electoral en México

Este domingo se celebraron las elecciones más importantes en la historia de México, por el número de cargos que se eligen: se renueva la Cámara de Diputados y se eligen 15 gubernaturas, 30 congresos locales y alcaldes en 30 estados.

Estos son los hechos más relevantes de la a jornada electoral 2021:

Alma Denisse Sánchez, hija de Alma Barragán, candidata asesinada, gana alcaldía de Moroleón

Alma Denisse Sánchez Barragán, hija de Alma Barragán, candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón, Guanajauto quien fue asesinada tras un mitin, arrasó en las elecciones del domingo, de acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares.

Con el 98 por ciento de las actas computadas, Alma Denise cuenta con 48.54 por ciento de los votos, más del doble que los reunidos por su más cercana perseguidora, Grecia Sharin Pantoja, del PAN (22.23 por ciento).

Resultados Electorales Campeche: Hay empate estadístico entre tres candidatos

La elección para gobernador en Campeche es la más cerrada de las 15 que se celebraron el domingo, pues tres candidatos se encuentran en empate estadístico, de acuerdo con el conteo rápido publicado por el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC).

Layda Sansores, candidata de la coalición ‘Juntos Hacemos Historia’, cuenta con entre 31.7 y 34 por ciento de los votos, mientras que Eliseo Fernández, de Movimiento Ciudadano, tiene entre 30.8 y 33 por ciento de las votaciones.

Christian Castro Bello, abanderado de la alianza ‘Va por Campeche’, registra entre 30 y 31.8 por ciento de los votos.





Resultados Electorales: Alfonso Durazo gana en Sonora, según conteo rápido

Alfonso Durazo aventaja la elección para gobernador en Sonora, de acuerdo con el conteo rápido efectuado por el Instituto Nacional Electoral.

El abanderado de Morena cuenta con entre el 52.4 y el 48.5 por ciento de las votaciones.

Su más cercano perseguidor, Ernesto Gándara, se adjudica entre el 37 y el 33.2 por ciento de los comicios.

Resultados Electorales: Ricardo Gallardo, del PT-PVEM, aventaja elección en San Luis Potosí

Ricardo Gallardo de la alianza PT-PVEM, candidato de la alianza PT-PVEM tomó ventaja en la elección de Gobernador de San Luis Potosí, al registrar una preferencia de entre 35.7 por ciento (rango mínimo) y 38.2 por ciento (rango máximo), informó el El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí (CEEPAC) a través del conteo rápido.

Resultados electorales: David Monreal, de Morena, gana gubernatura de Zacatecas

El conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE) informó los resultados preliminares sobre la votación a gobernador en Zacatecas. Destacó que David Monreal Ávila, de Morena-PT-PVEM-Panal, aventaja con entre 47.7 y 50.8 por ciento y se perfila el como virtual ganador.

Le sigue Claudia Anaya Mota, de la alianza PAN-PRI-PRD, con entre 36 y 40.2 por ciento.

Resultados Electorales: Maru Campos, del PAN, gana ‘caminando’ en Chihuahua

María Eugenia Campos, candidata de la coalición PAN-PRD, se perfila para ganar gubernatura de Chihuahua, de acuerdo con los resultados del conteo rápido proporcionado por el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.

Maru Campos tuvo un rango de entre 41.9 por ciento y 46.6 por ciento de la votación total emitida este domingo 6 de junio.

Resultados CDMX: ¿Quién ganó la elección en las alcaldías?

La coalición del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRD) se llevó ocho alcaldías de la Ciudad de México, de acuerdo con el contero rápido del Instituto Nacional Electoral (INE).

La coalición entre Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Partido del Trabajo se llevaron seis demarcaciones.

Por otra parte, el PAN se llevó una alcaldía y la faltante no se dieron sus resultados porque la diferencia no está clara entre el primero y el segundo, por lo que el Instituto Electoral de la Ciudad de México dijo que no se pueden dar a conocer.

Resultados Electorales: Víctor Manuel Castro, de Morena, gana Baja California Sur

Víctor Manuel Castro, candidato de Morena y Partido del Trabajo (PT), se perfila para ganar la gubernatura del estado de Baja California Sur al obtener un porcentaje de entre 44 y 46.8 por ciento en el conteo rápido del Instituto Estatal Electoral de dicho estado.

En segundo lugar, se colocó el candidato Francisco Pelayo Covarrubias por la coalición PAN-PRI-PRD con el 37.2 y 39.9 por ciento de los votos.

Resultados Electorales: Rubén Rocha, de Morena, se lleva gubernatura de Sinaloa

Rubén Rocha Moya, candidato de la alianza entre Morena y el Partido Sinaloense (PAS), se perfila para ganar gubernatura de Sinaloa tras conteo rápido, con un rango de votación de entre 55.8 por ciento y el 58.4 por ciento de la votación total emitida este domingo 6 de junio.

Resultados Electorales: ‘La Torita’, de Morena, aventaja en elección para gubernatura de Guerrero

Evelyn Cecia Salgado Pineda, candidata por Morena, se perfila para ganar la gubernatura guerrerense al obtener un porcentaje de entre el 42.6 y 45.3 por ciento en el conteo rápido del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero.

En segundo lugar, se colocó el candidato Mario Moreno Arcos de la coalición PRI-PRD con el 38.4 y 41.1 por ciento de los votos.

Resultados Electorales: Samuel García gana en Nuevo León, según conteo rápido

Samuel García aventaja la elección para gobernador en Nuevo León, de acuerdo con el conteo rápido efectuado por el Instituto Nacional Electoral.

El abanderado de Movimiento Ciudadano cuenta con entre el 35.4 y el 37.2 por ciento de los comicios. Su más cercano perseguidor, Adrián de la Garza, se adjudica entre el 26.8 y el 28.5 por ciento de los votos.

Samuel García y Luis Donaldo, un triunfo de una nueva generación: Dante Delgado

Dante Alfonso Delgado, presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano (MC), aseguró que los candidatos como Samuel García, quien contiende a la gubernatura de Nuevo León, y Luis Donaldo Colosio, a la presidencia de Monterrey, “han hecho posible un triunfo de una nueva generación de actores de la vida pública del país”.

“Ellos han hecho posible un triunfo de una nueva generación de actores de la vida pública del país cuando se está descabezando por parte del presidente de la república y desde el poder a los liderazgos nacionales y regionales es refrescante que tengamos nuevos liderazgos de la propia sociedad que están presentes”, expresó.

Resultados Electorales: Lorena Cuéllar, de Morena, gana gubernatura de Tlaxcala

El conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE) informó los resultados preliminares sobre la votación a gobernador en Tlaxcala. Destacó que Lorena Cuéllar Cisneros, de Juntos Haremos Historia (Morena, Partido del Trabajo, Verde y Nueva Alianza), aventaja con un 49.2 por ciento y se perfila la como virtual ganadora.

Adiós a la ‘chiquillada’: estos partidos perfilan perder el registro

El Partido Encuentro Social (PES) y Redes Sociales Progresistas (RSP) podrían perder el registro como partidos, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE).

Según dicha institución, el primer partido obtuvo de 2.7 a 3 por ciento de la Estimación de Votación por Partido Político del INE. En tanto, el segundo recibió de 1.8 por ciento a 2 por ciento de los comicios.

Margarita Zavala se declara ganadora de diputación federal en CDMX; lidera PREP con 59.3%

Margarita Zavala, candidata de la coalición PAN-PRI-PRD, aventaja en las votaciones del distrito 10 en la Ciudad de México, correspondiente a la alcaldía Miguel Hidalgo y se perfila para ganar una diputación federal después de su fracaso electoral como candidata presidencial en 2018.

De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del INE, la exprimera dama tiene una preferencia electora del 59.4 por ciento, esto con el cómputo del 67 por ciento de las actas computadas.

Resultados Electorales: Indira Vizcaíno, de Morena, gana elección en Colima, según conteo rápido

Acorde con las cifras del conteo rápido, Vizcaíno aparece como virtual ganadora a la gubernatura con una votación que oscila entre el 32.2 y el 34.9 por ciento de los comicios.

En segundo lugar, se encuentra Mely Romero, de la Coalición PRI-PAN-PRD, con un rango de votación del 26.6 al 29.4 por ciento., mientras que, Locho Morán, de MC, viene en el tercer puesto, con un margen de 17.8 y 19.8 por ciento de los votos.

Resultados Electorales: Mauricio Kuri, del PAN, ‘arrasa’ gubernatura de Querétaro

Mauricio Kuri, candidato de la alianza PAN-Querétaro Independiente, encabeza el conteo de salida publicado por el Instituto Nacional Electoral (INE), con una preferencia electoral de entre el 53 y el 56.4 por ciento de los votos, según información que contempla el 80 por ciento de los sufragios emitidos durante la jornada electoral de este domingo.

De acuerdo con el INE, el conteo rápido tiene una confianza de al menos el 95 por ciento, por lo que estos datos perfilan a Kuri como el nuevo gobernador del Querétaro, un estado que ahora es gobernador por Acción Nacional.

Resultados Electorales: Morena perderá diputados; PRI y PAN ganarán curules en San Lázaro

El conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE) reveló que el partido de la actual gestión presidencial, Morena, obtendría entre 190 y 203 asientos en la Cámara Baja, una disminución de entre 50 y hasta 63 escaños respecto a lo que tenían antes de las elecciones, pues ostentaban 253 de los 500 asientos.

Por el contrario, el PAN habría logrado obtener entre 106 y 117 escaños, según el INE, un aumento de entre 27 y hasta 38 lugares en la Cámara Baja.

El PRI también habría obtenido entre 14 y 26 asientos más, pues el rango estaría entre 63 y 75 escaños.

Resultados Electorales: Así le fue a los partidos de la 4T y al bloque PAN-PRI-PRD

Morena obtuvo entre el 34.9 y el 35.8 por ciento de los votos para diputados federales, de acuerdo con los conteos rápidos del INE.

En tanto, el PT obtuvo entre el 3.1 y el 3.5 por ciento, y el Partido Verde entre el 5.5 y el 6 por ciento. Los tres partidos integran la coalición Juntos Hacemos Historia.

Por otro lado, el porcentaje de votación para los partidos de la coalición Va por México está así: el PRI tiene entre el 17.8 y 18.5 por ciento de las votaciones, el PAN entre el 18.5 y el 19.3 por ciento y el PRD entre el 3.5 y el 3.9 por ciento.

Resultados Electorales Diputados: Así quedaría conformada la nueva Cámara de Diputados

El presidente consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, dio a conocer el resultado del conteo rápido para conocer el número de diputados que tendría cada partido tras la elección de este domingo.

Primeros resultados:

PAN: 106 Y 117

PRI: 63 Y 75

PRD: 12 Y 21

VERDE: 40 Y 48

PT: 35 Y 41

MC: 20 Y 27

MORENA: 190 Y 203

PES: 0

RSP: 0

FUERZA: 0

INDEPENDIENTES 0

Resultados Electorales Diputados: Morena 34.9-35.8%; PAN: 18.5 y 19.3%; PRI 17.8 y 18.5%

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó esta noche que, de acuerdo con los resultados del Conteo Rápido, Morena tuvo entre el 34.9 y el 35.8 por ciento de la votación

El PAN tuvo entre el 18.5 y el 19.3 por ciento; el PRI, 17.8 y 18.5 por ciento; PRD, entre el 3.5 por ciento y el 3.9 por ciento; PVEM, entre 5.5 y 6 por ciento.

Encuestas de salida 2021

Encuesta de Salida Diputados: ¿Qué partido habría perdido o ganado más votos frente a 2018?

Configuración de la Cámara de Diputados — El partido de la actual gestión presidencial, Morena, habría obtenido el 40 por ciento del total de votos en la Cámara de Diputados, así lo reveló la encuesta de salida publicada por El Financiero.

Esto representaría un alza de 2.7 puntos porcentuales respecto las elecciones previas pues tenía 37.3 por ciento de los votos en 2018, el equivalente a 20.9 millones de sufragios.

Encuesta de Salida Diputados: Partidos de la 4T tienen 47%; PAN-PRI-PRD 44%

Los candidatos a diputados federales por la Coalición Juntos Hacemos Historia formada por Morena, Partido del Trabajo y el Verde Ecologista habrían alcanzado el 47% de las preferencias electorales, de acuerdo con una encuesta de salida de El Financiero.

En tanto, los candidatos de la coalición formada por el PRI, PAN y PRD tienen el 44%, según el mismo ejercicio.

Encuesta de Salida Diputados: Morena 40%, PAN 20%, PRI 21%, PRD 3%, MC 5%, Verde 4%

La encuesta de salida de El Financiero arroja que Morena aventaja la elección federal con 40 por ciento de la votación a nivel nacional para renovar la Cámara de Diputados.

En tanto, el PAN tiene el 20 por ciento; el PRI, 21 por ciento; el PRD, 3 por ciento; el PT, 3 por ciento; el Verde, 4 por ciento; MC, 5 por ciento; y otros, 4 por ciento.

Ventaja para el morenista Alfonso Durazo, en Sonora

El candidato de la coalición Morena, PT y PVEM, Alfonso Durazo, se perfila para ganar la gubernatura en el estado de Sonora, de acuerdo con las proyecciones con base en las tendencias de las encuestas de salida realizadas por El Financiero.

No obstante, cabe resaltar que estos no son los resultados oficiales, sino una aproximación a los posibles resultados de las elecciones en dicho estado.

Maru Campos tiene ventaja en elección de Chihuahua

María Eugenia Campos, candidata de la coalición ‘Nos une Chihuahua’ se perfila para convertirse en la Gobernadora de Chihuahua, reveló la primera encuesta de salida publicada por El Financiero.

“Venía con una ventaja superior y se confirma las proyecciones que teníamos, por lo que Maru Campos, tiene ventaja”, señaló Alejandro Moreno, director de encuestas y estudios de opinión de El Financiero.

Lorena Cuéllar, de Morena, con ventaja en Tlaxcala

Lorena Cuéllar Cisneros, candidata de la coalición ‘Juntos Hacemos Historia’ se perfila para convertirse en la Gobernadora número 50 de Tlaxcala, reveló la primera encuesta de salida publicada por El Financiero.

“Tiene una ventaja menor pero lo suficiente como para decir que esta ventaja podría confirmarse”, señaló Alejandro Moreno, director de encuestas y estudios de opinión de El Financiero.

Nuevo León, con elección cerrada entre Adrián de la Garza y Samuel García

Se proyecta elección cerrada entre Adrián de la Garza y Samuel García, de acuerdo con la Encuesta de Salida de El Financiero.

Mauricio Kuri del PAN se proyecta como ganador en Querétaro

Mauricio Kuri, de la coalición PAN-Querétaro Independiente, lidera las encuestas de salida para la gubernatura del estado. Además de gobernador, ese estado del Bajío elige 25 diputaciones y 18 ayuntamientos.

David Monreal, de Morena, con ventaja en Zacatecas

El candidato de la coalición Morena-PT-PVEM-Panal, David Monreal Ávila, se perfila para ganar la gubernatura en el estado de Zacatecas, de acuerdo con las proyecciones con base en las tendencias de las Encuestas de Salida.

No obstante, cabe resaltar que estos no son los resultados oficiales, sino una aproximación a los posibles resultados de las elecciones en dicho estado.

Campeche tiene elección cerrada entre Sansores y Castro

En la encuesta de salida de El Financiero, Layda Sansores, candidata de la coalición ‘Juntos Hacemos Historia’, integrada por Morena y el Partido del Trabajo (PT) y Christian Castro Bello, contendiente por la coalición ‘Va por Campeche’, que conjunta al PRI, PAN y PRD, continúan disputándose la gubernatura.

Mauricio Kuri aventaja con 56.3% de los votos a la gubernatura de Querétaro

Mauricio Kuri González aventaja en la elección a gobernador del estado de Querétaro, con prácticamente el doble de votos frente a su más cercana competidora, la morenista Celia Maya García.

De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares, del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), el panista registra 52 mil 144 votos emitidos, lo que significa 56.3 por ciento del total; contra 23 mil 368 votos de Maya, que representan 25.2 por ciento.

Con información de Lucero Almanza

En ‘cerrada competencia’, coalición ‘Va por México’ pelea nueva mayoría en Cámara de Diputados: PAN

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, dio a conocer que Morena y sus aliados perderán la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y “en una cerrada competencia” la coalición Va por México, conformada por el PAN, PRI y PRD, tiene la posibilidad de poder contar con una nueva mayoría.

En un mensaje a medios realizado en un ambiente festivo y con batucada, el dirigente del albiazul celebró que Morena ya no podrá modificar la Constitución “a capricho”, por lo que “les guste o no” tendrán que contar con el consenso de todas las demás fuerzas políticas.

Ratificaremos la mayoría en San Lázaro, asegura Mario Delgado, presidente de Morena

Mario Delgado, presidente Nacional de Morena, indicó que la Coalición Juntos Hacemos Historia formada por Morena, Partido del Trabajo y el Verde Ecologista habría ganado el 45 por ciento de la preferencia electoral este domingo.

En entrevista en El Financiero, el político dijo que esto representa un gran éxito comparado con lo obtenido en las elecciones de 2018, cuando obtuvieron el 43.2 por ciento con la coalición.

Logramos ponerle un alto a Morena y a la destrucción del país: Marko Cortés, dirigente del PAN

El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, señaló que se logró “ponerle un alto a Morena y a la destrucción del país”, al asegurar que se cuenta con una gran cantidad de votos en estas elecciones.

“Ya no tendrán la mayoría calificada en la Cámara de Diputados para cambiar a contentillo, a capricho la constitución ni para debilitar los organismos autónomos ni al Instituto Nacional Electoral (INE)”, expresó.

Indira Vizcaíno y Mely Romero se declaran ganadoras en Colima

La candidata de Morena-Nueva Alianza, Indira Vizcaíno se ha declarado ganadora de la elección, pero pidió ser cautelosos.

Por su parte Mely Romero, candidata a gobernadora de la coalición Va Por Colima, aseguró que su ventaja es mínima, y pidió cuidarla a sus representantes de casilla.

Con información de Oscar Cervantes

Morelia: Alfredo Ramírez Belloda y Carlos Herrera se dicen ganadores

Alfredo Ramírez Bedolla de la coalición Morena y PT y Carlos Herrera Tello de la coalición PRI, PAN y PRD, se proclamaron triunfadores. Ambos candidatos remarcaron que celebrarán la victoria al filo de la media noche en Morelia y otros municipios.

Morena se da como ganador en 12 estados y 14 alcaldías de la CDMX

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó este domingo que el partido ganó las gubernaturas de Zacatecas, Guerrero, Tlaxcala, Michoacán, Colima, Campeche, Sonora y Baja California, y otros estados que no mencionó.

Dijo, además, que Morena ganó en 14 de las 16 alcaldías de la capital mexicana y que solo en Benito Juárez y Cuajimalpa los resultados no les favorecen: “La Ciudad de México sigue siendo territorio Morena”.

Carlos Lomelí Bolaños, de MC, se proclama ganador en tierras tapatías

El candidato del partido Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, se declaró ganador con el reporte de las encuestas de salida, que los colocan con el 40.3 por ciento de los votos contabilizados, sobre los 28.5 puntos de su más cercano competidor, Carlos Lomelí Bolaños.

‘Le arrebatamos la CDMX a Morena’: frente PRI-PAN-PRD

La coalición Va por la CDMX, compuesta PRI-PAN-PRD, aseguró la noche de este domingo que se llevó 7 de las 16 alcaldías de la capital del país.

Las demarcaciones que ganaron, según la alianza, son Álvaro Obregón; Benito Juárez; Coyoacán; Cuajimalpa; Cuauhtémoc; Miguel Hidalgo; y la Magdalena Contreras.

Se proclaman ganadores Rubén Rocha Moya Y Mario Zamora en Sinaloa

Rubén Rocha Moya, candidato de la alianza MORENA-PAS, se dijo ganador de la gubernatura de Sinaloa con una ventaja contundente de 21 puntos, mientras que Mario Zamora Gastelum, de la coalición PRI-PAN-PRD, dijo que tiene una ventaja de 4 puntos, pero que hay un porcentaje muy elevado de indecisos que no quiso contestar a las encuestas de salida.

Ambos candidatos dieron una conferencia de prensa con una hora de diferencia. Zamora habló en la sede del PRI acompañado de los dirigentes estatales de los partidos coaligados. Con cierto nerviosismo y agradeciendo infinitamente a los que votaron por él, lamentó que en la jornada electoral hubo amenazas, intimidación y secuestro de un funcionario del PRI.

Se reportan violencia y disturbios en varios municipios de Veracruz

El Organismo Público Local Electoral de Veracruz señaló que en los municipios de Coxquihui, Coyutla y Chumatlan, se reportan dificultades para los conteos debido a cierres de camiones y violencia.

A través de redes sociales se han difundido videos en donde se observa a algunos habitantes de Coxquihui corriendo del pueblo a la Guardia Nacional. En el puerto de Veracruz se presentó una balacera y un vehículo abandonado en la cercanía de varias casillas electorales, lo que generó una importante movilización policíaca.

En México se consolida nuestra democracia, asegura David Monreal

El candidato de la coalición Morena-PT-PVEM-Panal, David Monreal Ávila, aseguró que diversas encuestas de salida lo colocan ya en el triunfo de la gubernatura del estado de Zacatecas, sin embargo esperará a los resultados oficiales.

“En México, ya se consolida nuestra democracia. ¡Que viva nuestra patria, qué viva la democracia, qué viva la transformación!”, expresó.

Cierran casillas y arranca conteo de votos en San Luis Potosí

En San Luis Potosí cerró la jornada electoral con 3 mil 750 casillas instaladas en los 58 municipios, en donde se votó por el Ejecutivo del Estado, presidencias municipales, 27 curules locales y siete distritos federales.

La apertura de casillas registró un marcado retraso por falta de funcionarios, por lo que hubo lugares en donde la recepción de sufragios inició alrededor de las 9 de la mañana.

Con información de Patricia Azuara.

Cierre de jornada electoral

Lorenzo Córdova, Consejero Presidente del INE, dirigió un mensaje a la ciudadanía para agradecer su participación en las elecciones más grandes de la historia. Informó que a las 11 de la noche se darán a conocer los conteos rápidos, así como las tendencias por partido político.

“Al corte de las 20:00 horas, los sistemas del INE registraban que de las 162 mil 570 casillas que se tenían previsto instalar, el 99.73 por ciento, esto es, 162 mil 129 casillas fueron instaladas y operaron adecuadamente”, detalló en su mensaje difundido a través de las redes sociales del instituto.

Proclaman ganadora a Lorena Cuéllar en elección de Gobernador en Tlaxcala

Con una ventaja de dos dígitos, esta noche los integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia proclamaron ganadora a Lorena Cuéllar en la elección de gubernatura de Tlaxcala.

En conferencia de prensa el coordinador de la cuarta circunscripción de Morena, Armando Contreras Castillo dijo que una vez que concluyó la jornada electoral y el inicio del cómputo de los votos, cuentan con datos preliminares que dan ventaja a Cuéllar Cisneros por lo que será la próxima Gobernadora de Tlaxcala.

Con información de Lucia Pérez.

Nuestra ventaja es irreversible, asegura ‘La Torita’ en Guerrero

Evelyn Salgado, ‘La Torita’, de Morena, señaló este domingo que de acuerdo con los datos que tienen hasta las 7:20 de la tarde, van ganando en la contienda por la gubernatura de Guerrero.

“Informales que hasta las 7:20 de la noche queremos decirles que nuestra ventaja es irreversible, ya ganamos”, dijo la candidata en una conferencia acompañada por su padre, Félix Salgado Macedonio.

Candidatos punteros en Chihuahua se declaran vencedores

Los candidatos punteros por la gubernatura de Chihuahua, la panista María Eugenia Campos y el morenista Juan Carlos Loera, se dijeron ganadores absolutos de la contienda, una vez concluida la jornada de votaciones de este domingo.

La representante del blanquiazul afirmó que mantiene una ventaja irreversible, de acuerdo con datos en obtenidos por su partido y de las empresas encuestadoras más importantes del país.

Con información de Samuel García.

Detienen a 48 personas en Edomex por presuntos delitos electorales

A mitad de la jornada electoral de este domingo fueron detenidas 33 personas en Naucalpan, probablemente implicadas en delitos electorales, mientras que en el municipio de Metepec fueron detenidos 15 sujetos, quienes presuntamente vandalizaron un módulo de votación.

Con información de Eulalio Victoria.

Murayama saca la ‘tarjeta amarilla’: candidatos que autoproclamaron su triunfo son ‘irresponsables’

Ciro Murayama, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), calificó como irresponsables a los candidatos y partidos que, sin que todavía haya resultados oficiales por parte de las autoridades, se autoproclamen ganadores.

Alejandro Moreno declara ganador al PRI en NL y Campeche

De manera muy temprana, Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, así como los dirigentes de la coalición “Va por México” se declararon ganadores de las elecciones de este 6 de junio.

Minutos después de las seis de la tarde, Moreno Cárdenas, Marko Cortés y Jesús Zambrano salieron en público a decir que fueron ganadores de varias alcaldías y gubernaturas.

Morena se da como ganador en 6 estados y 14 alcaldías de la CDMX

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó este domingo que el partido ganó las gubernaturas de Zacatecas, Guerrero, Tlaxcala, Michoacán, Colima y Campeche.

Afirmó además que Morena ganó en 14 de las 16 alcaldías de la capital mexicana y que solo en Benito Juárez y Cuajimalpa los resultados no les favorecen: “La Ciudad de México sigue siendo territorio Morena”.

PAN gana con amplia ventaja en Querétaro: Marko Cortés

Marko Cortés, presidente del PAN, aseguró este domingo que Mauricio Kuri, abanderado del partido en Querétaro, cuenta con una ventaja considerable en la elección para gobernador del estado.

“Respecto de los estados donde ya cerraron, con nuestras encuestas de salida, estamos en condiciones de poder compartir con ustedes de que el PAN está ganando con un amplísimo marco en Querétaro”, dijo Cortés al respecto.

Armando Guadiana, de Morena, se declara ganador en alcaldía de Saltillo

El empresario Armando Guadiana, candidato de Morena a la alcaldía coahuilense de Saltillo, aseguró este domingo que él fue el ganador de la elección.

Guadiana indicó que, para ganar la votación, necesitaba el 49 o 50 por ciento de la votación y las encuestas de salida arrojan que tiene hasta 7 puntos porcentuales de ventaja, equivalentes a 21 mil votos, por encima de su rival más cercano.

Adrián de la Garza y Samuel García se autoproclaman ganadores en NL

El abanderado priista Adrián de la Garza y el candidato de MC Samuel García se autoproclamaron, sin que haya resultados oficiales, como ganadores de la elección para renovar la gubernatura de Nuevo León.

“Debemos defender de este triunfo”, dijo García, quien comentó que todas las encuestas de salida le favorecen.

Por violencia y robo de boletas cancelan elección en comunidad de Oaxaca

Una balacera terminó con la elección en la comunidad de Santisgo Laollaga en la zona del Istmo de Tehuantepec, cuando un grupo de sujetos irrumpió en el lugar donde llevaba a cabo la jornada electoral para robarse las urnas con las boletas que ya habían sido depositadas.

Incluso, al momento de huir, realizaron disparos de arma de fuego para evitar se detenidos, pero algunos de los asistentes que también llevaban armas, lograron herir a uno de ellos y a otro, lo detuvieron y golpearon hasta dejarlo inconsciente.

Con información de Alfonso Cruz

Debe INE demostrar que está a la altura y comportarse como árbitro transparente: Delgado

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, llamó al INE a “comportarse como un árbitro transparente y comprometido con la democracia; debe demostrar que está a la altura del pueblo de México”, subrayó.

Con información de Víctor Chávez

Inicia autoridad electoral en Zacatecas investigación por encuestas de salida

El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) inició una investigación luego de que diferentes medios de comunicación del estado publicarán encuestas de salida de forma ilegal.

Virgilio Rivera Delgadillo, presidente del IEEZ, informó que por lo menos tres encuestas de salida han sido publicadas de forma ilegal en redes sociales.

Con información de Isaías León

Detienen a 15 presuntos responsables de vandalismo en casilla de Metepec

La Secretaría de Seguridad logró la detención de 15 personas relacionadas con los hechos violentos en casilla del municipio .En el sitio, las personas volcaron sillas, mesas, mamparas, tiraron material electoral y se llevaron algunas boletas, además de golpear ciudadanos que aguardaban a ejercer su voto.

Tras la captura en las calles de Metepec, fueron trasladados a la Agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se determinará su situación jurídica, en tanto se continúan con las investigaciones.

Veracruz: detienen a dos candidatos del PRI que al parecer estaban armados

La Secretaría de Seguridad Pública detuvo al menos a dos candidatos del Partido Revolucionario Institucional. En ambos casos han habido señalamientos de portación de armas e incluso se reportaron intercambios de disparos entre las fuerzas del orden y los escoltas de uno de los candidatos.

Enrique Hernández Delín, aspirante a la alcaldía de Ixhuatlán del Café y el candidato a la diputación local de Perote, José Homero Domínguez fueron detenido por supuesta portación ilegal de armas de fuego.

Al menos 14 incidentes en casillas de Baja California

Las autoridades del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) reportan hasta el momento, al menos 14 incidentes en las elecciones; 10 de ellos en Mexicali. Además, a las dos de la tarde todavía no se sabía con claridad cuántas casillas se instalaron.

Por robo de material anulan casilla en Los Mochis, informa INE

El Vocal Ejecutivo del INE en el Distrito 02, Francisco Cabrera Valenzuela, confirmó que en la casilla 071 un grupo armado robó las urnas, documentación, boletas y celulares de los funcionarios de la casilla. Personal de la institución decidió el cierre anticipado de las casillas que estaban operando en el ejido Primero de Mayo.

Con información de Carlos Velázquez Martínez.

Compra de votos para Morena: detienen a 17 personas en Reynosa

Se detuvieron a 17 personas que se encontraban en vehículos realizando compra de votos. Los implicados indicaron que trabajan para el partido Morena, que en la ciudad hay más personas que están realizando la misma actividad y que fueron contratados para llevar a cabo estas acciones. Quedaron en calidad de detenidos y serán presentados ante la Fiscalía de Delitos Electorales.

Con información de Perla Reséndez.

Hombres armados asaltan casa de campaña en Moroleón, Guanajuato

Un grupo armado disparó armas de fuego, lesionó a un hombre, agredió a una mujer y se llevó celulares y otras pertenencias de quienes se encontraban en el domicilio, ubicado en el número 849 de la Anáhuac, en la zona centro de esta ciudad.

Asesinan a abogado cerca de una casilla en Jalisco

El abogado Juan Luis Duarte Reyes, alias ‘Tony’ falleció tras recibir varios impactos de bala, detonados por un comando armado al interior de un estacionamiento que se ubica en la calle Herrera y Cairo, entre Alcalde, y Liceo, expuso el Fiscal, Gerardo Octavio Solís Gómez.

Arrojan restos humanos en casillas de Tijuana

Una cabeza humana fue arrojada este domingo a un casilla, ubicada en Tijuana y marcada con el número 1440. Reportes preliminares señalan que a las 9:10 de la mañana de este domingo un hombre arrojó una cabeza a la casilla y huyó a pie.

Detonaciones de arma de fuego en Puebla

En las casillas de Coronango y Ocoyucan se registraron detonaciones de arma de fuego sin que hubiera lesionados, confirmó el titular del IEE, Miguel Ángel García Onofre. Las votaciones se suspendieron temporalmente pero se retomarán. Hay detenidos.

Incidentes en Tlaxcala

La Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) informó que en lo que va de la jornada electoral se han registrado 26 incidentes. Solo una de las mil 609 casillas no se instaló y se trata de la casilla básica de la sección 0150 de Santa Cruz Tetela, donde se reportó la quema de paquetería electoral.

Restos humanos en casillas de Tijuana

Reportes preliminares señalan que a las 9:10 de la mañana de este domingo un hombre arrojó una cabeza humana a la casilla ubicada en Tijuana, marcada con el número 1440, y huyó a pie.

Al lugar arribaron elementos de la secretaría de seguridad pública municipal que de inmediato acordonaron el área a la espera de los agentes del ministerio público.

Detienen a posibles responsables de agresión en Metepec

La Secretaría de Seguridad detuvo a 15 posibles responsables de la agresión en la casilla de la unidad habitacional Lázaro Cárdenas, en Metepec, Estado de México. Los implicados viajaban en cuatro vehículos distintos.

En vídeos difundidos en redes sociales, se captó el instante en que sujetos llegaron a este lugar, donde agredieron a los votantes.

Se les acabó la fiesta a ‘influencers’

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó este domingo retirar las publicaciones de una serie de influencers y actores en favor del Partido Verde, dado que violaron la veda electoral.

Suspenden elecciones locales en La Yesca, Nayarit

La elección local en el municipio de La Yesca, Nayarit, fue suspendida este domingo, por lo que 20 casillas electorales no pudieron ser instaladas debido a la presencia de manifestantes.

Protestan por la decisión del Tribunal Electoral en torno a retirar la candidatura independiente a Rosa Elena Jiménez Arteaga, por no cumplir los requisitos de una candidatura indígena.

La elección federal en la entidad sigue adelante.

Suspenden elecciones en Santa María Xadani, Oaxaca

Ante la falta de condiciones por diversos actos violentos que se vivieron al arranque de la jornada electoral, fueron suspendidas las elecciones en Santa María Xadani, Oaxaca. La Guardia Nacional detuvo a 10 personas.

¿Cuántas casillas se han instalado?

Al corte de las 14:40 horas, a nivel nacional se instalaron 154 mil 322 casillas, lo que representa 94.92 por ciento del total, informó el Instituto Nacional Electoral.

Además, señaló que sólo14 casillas no serán instaladas por problemas de violencia e inseguridad, lo que representa apenas 0.009 por ciento del total.

A la salida de su casilla luego de votar en Coyoacán, el consejero presidente del INE comentó que ha habido sólo incidentes aislado de violencia por lo que se está viviendo una auténtica fiesta democrática. La democracia, dijo, se venturó una vez más y se logró organizar la más grande jornada electoral de América Latina.

Los gobernadores en casillas

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, acudió a votar en la casilla 0380 y llamó a respetar los resultados de la contienda, en los 36 municipios de la entidad.

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acudió a votar con su esposa y sus dos hijas, Mariana, Sofía y Lourdes e invitó a los ciudadanos a acudir a las runas a ejercer este derecho. “Desde el inicio de la apertura ha habido mucha tranquilidad, participación de la gente y es ahí donde exhortamos a toda la población a qué salga a emitir este derecho que tienen de emitir su voto, libre y secreto en esta jornada electoral que es sumamente importante”.

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, salió esta mañana a emitir su voto en la capital del estado, Chilpancingo. “Nuestro reconocimiento a las y los guerrerenses que fungen como funcionarios de casilla, su labor hace posible esta fiesta democrática”, expresó en su cuenta de Twitter.

El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, acudió a votar en compañía de su esposa en Huixquilucan. “Seamos parte de esta jornada democrática”, publicó en su cuenta de Twitter. “La democracia se construye con la participación de todas y todos. Estas #Elecciones2021MX salgamos a votar de manera libre y pacífica”, tuiteó.

Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán dijo que votar es un derecho de todos los ciudadanos y una obligación también. Nadie puede renunciar a ejercer su voto porque es en las urnas donde se traza el rumbo de nuestro estado y del país, escribió en sus redes sociales.

EL gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, acompañado por su esposa Mariana y tres de mis hijas, Mariana, Sofía y Lourdes, emitieron su voto en la Escuela Secundaria General N°8 de #Reynosa. “Invito a las y los ciudadanos tamaulipecos a participar en la jornada electoral, en un ambiente de paz y libertad democrática”.

El gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, escribió en su cuenta de Twitter que está muy agradecido con su estado y afirmó que desde temprano se instalaron casillas en la entidad. Luego de de votar por la mañana, dijo que en esta elección se deciden temas muy importantes para la entidad y para el país. “invito a la ciudadanía a que salga a votar con tranquilidad y en libertad”.

La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, emitió su sufragio y aseguró “Hoy es un día muy importante para Sonora y para México. Por ello, invito a todas y todos a cumplir con su responsabilidad cívica y ejercer su derecho de acudir a las urnas y votar. Yo lo hice hace unos momentos, atendiendo todas las medidas sanitarias”.

Candidatos y candidatas a gubernaturas acuden a votar

Zudikey Rodríguez, candidata de la coalición PRI-PAN- PRD a la presidencia municipal de Valle de Bravo, emitió su voto en Santa María Ahuacatlán, Estado de México. La contendiente acudió a las casillas acompañada de elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía Estatal, esto luego de que en días anteriores denunció que fue retenida por presuntos miembros de La Familia Michoacana. La candidata dijo confiar en las autoridades electorales y aseguró que el municipio de Valle de Bravo es un lugar seguro.

Félix Salgado Macedonio, excandidato a la gubernatura de Guerrero, acudió a votar acompañado de su hija Evelyn Salgado, candidata por Morena al gobierno de esa entidad. Ambos emitieron el sufragio en una casilla ubicada en la avenida Cuauhtémoc, colonia Marroquín, en Acapulco. Acudieron acompañada por su familia y dijeron confiar en las autoridades electorales. Félix Salgado comentó que no se toma personal el hecho de que el INE le haya retirado la candidatura por reportar de manera extemporánea sus gastos de precampaña. Dijo que se siente contento de que su hija, Evelyn Salgado Pineda, haya sido elegida para participar en el proceso electoral. “El éxito de un hijo es el triunfo de un padre, me siento más que feliz, confío en los órganos electorales”, comentó el excandidato.

Lupita Jones emitió su voto en Baja California, entidad en la que es candidata a la gubernatura por la coalición Va por Baja California. “Los ciudadanos estamos tranquilos para ejercer nuestro derecho a votar, dijo al salir de su casilla.

Jorge Hank Rhon, candidato del Partido Encuentro Solidario en Baja California, dijo que eran de esperarse hechos de violencia en la jornada electoral de este domingo, porque la violencia no es novedad. Estos sucesos pueden inhibir la participación ciudadana, aseguró.

El candidato a la gubernatura de Guerrero por la coalición PRI-PRD, Mario Moreno Arcos confió en que a pesar de la polémica que despertaron algunas inconsistencias que registró el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), si confía en su efectivo funcionamiento para dar certeza a la sociedad y a los participantes en la contienda electoral.

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, acudió a votar y dijo estar optimista porque va a ganar el pueblo de Chihuahua. Informó que esperará los resultados de los comicios en Ciudad Juárez.

Maru Campos, candidata de Nos Une Chihuahua, se formó en una larga fila para poder votar. Se informó que en la capital del estado arrancó con retraso la jornada electoral en algunos puntos, debido a la inasistencia de funcionarios de casilla.

La candidata de Morena y PT al gobierno de Campeche, Layda Sansores, consideró una falta de sensibilidad que los funcionarios de casilla no hayan llegado a tiempo para abrir la casilla, ya que tuvo que esperar más de una hora para emitir su voto.

Carlos Herrera Tello, de la alianza PAN-PRI-PRD que compite por la gubernatura de Michoacán, ejerció su derecho al voto y compartió una fotografía en Twitter. “Con alegría y compromiso salgamos todos a participar, a cumplir con nuestra responsabilidad”, dijo.

También acudió a emitir su sufragio Alfredo Ramírez Bedolla, candidato de Morena-PT al gobierno michoacano. Compartió fotografías en sus redes sociales con el mensaje “¡Sonrían!”.

Adrián de la Garza, candidato de la coalición PRI-PRD por la gubernatura de Nuevo León, salió a votar y compartió en sus redes sociales un breve video en el que le entregan sus boletas y después las entrega. Pidió a los ciudadanos analizar muy bien su voto, “que piensen en la seguridad, en la estabilidad de sus familias”.

Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano al Gobierno de Nuevo León, ya emitió su voto este domingo junto a su esposa, la influencer Mariana Rodríguez. “Hoy tienes el poder de decidir el futuro de Nuevo León”, dijo en su cuenta de Instagram

Clara luz Flores, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia al gobierno de Nuevo León, votó en la casilla instalada en una escuela de la calle Treviño, en el municipio de Escobedo, acompañada de su esposo.

David Monreal, candidato de Morena a la gubernatura de Zacatecas, acudió esta mañana a ejercer su voto. “Estoy muy contento y agradecido por todo el apoyo de las y los zacatecanos”, dijo en su cuenta de Twitter.

El candidato de Morena a la gubernatura de Sonora, Alfonso Durazo, acudió, junto con su familia, a votar en la casilla ubicada en Sierra Azul y Heroico Colegio Militar en la colonia Loma Linda, en Hermosillo. “Estamos en una jornada histórica para Sonora. Me siento muy bien, hicimos la tarea”, dijo.

Rubén Rocha, candidato de Morena en Sinaloa, tardó dos horas en emitir su voto debido al retraso en la instalación de la casilla 774 en la colonia Las Quintas de Culiacán.

Votan los y las secretarias de Estado

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que “el 99.99 por ciento del país está en calma y en paz”, sólo con algunos hechos focalizados que no ponen en riesgo las elecciones intermedias. La titular de Seguridad dijo que la Guardia Nacional desplegó 100 mil efectivos en las 32 entidades para garantizar con su presencia la seguridad de los votantes y evitar hechos de violencia.

“Misión cumplida”, tuiteó la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, al emitir su voto.

María Luisa Albores, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dijo estar muy contenta al momento de ejercer su derecho a votar. “Muy contenta votando en mi casilla en la Sierra Nororiental de Puebla”, puso en su cuenta de Twitter.

Hasta las 11:40 horas, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, así como los secretarios de Hacienda y Relaciones Exteriores, Arturo Herrera y Marcelo Ebrard, respectivamente, ya emitieron sus votos.

La titular de la Segob Sánchez Cordero invitó a la ciudadanía ejercer el derecho a votar: “En una democracia representativa acudir a las urnas es lo más importante. Salgamos todos a votar. en las casillas existen las condiciones necesarias para ejercer este derecho en un ambiente seguro y saludable”. aseguró.

El canciller Ebrard agradeció a los funcionarios de casilla y felicitó a la ciudadanía por ejercer su derecho en estos comicios.

Por otra parte, Herrera compartió que, en compañía de su familia, acudió a votar en Pachuca.

Y también votan...

Mario Delgado, presidente de Movimiento de Regeneración Nacional, votó en una casilla de la colonia Agrícola Oriental en la alcaldía de Iztacalco. “Estamos teniendo una jornada en paz, está la gente saliendo a votar” y será una jornada histórica.

(Lucia Flores/Lucia Flores)

El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, informó a través de su cuenta de Twitter que ya votó y dijo que lo hizo convencido de que el sufragio es un derecho individual pero también una responsabilidad colectiva. Exhortó a los ciudadanos a que acudan a las urnas; y no olviden llevar cubrebocas, usar alcohol gel y mantener la sana distancia.

Lorenzo Córdova, titular del Instituto Nacional Electoral (INE), acudió a emitir su voto alrededor de las 14:00 horas. ”Ejercí mi derecho al voto, como millones de mexicanas y mexicanos que hoy se están apropiando de su elección”, apuntó en su cuenta de Twitter.

Guerrero registra amago de conflicto

Hasta este momento sólo se han registrado dos incidencias que ya fueron atendidas, por lo que la jornada electoral continúa con normalidad, idnicó el gobernador Héctor Astudillo al emitir su voto.

El mandatario estatal sostuvo que “no hay incidencias, no hay problema en Ayutla, no hay amago de conflicto en ninguna instalación, hubo un problema en un pueblo de San Luis Acatlán y ya se resolvió, pusieron algunas piedras y varas. Pero no hay más reportes de incidencias”.

Con información de Rosario García.

Roban 800 boletas en Oaxaca

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca confirmó que la tarde del sábado fueron robadas 800 boletas correspondientes a varios paquetes electorales en dos puntos de la comunidad de San José Llano Grande, perteneciente a Miahuatlán de Porfirio Díaz.

El INE no ha informado si habrá reposición del material robado.

Con información de Alfonso Cruz.

“Hay que salir a participar”: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, acudió a emitir su voto en la colonia San Andrés Totoltepec, en la alcaldía de Tlalpan.

“Hay que salir a participar, hay que ejercer nuestro derecho a la democracia; con todas las medidas sanitarias, estamos en verde pero hay que seguirnos cuidando”, declaró.

(Cortesía.)

El presidente vota

Pocos minutos antes de las nueve de la mañana el presidente de la República mexicana, Andrés Manuel López Obrador, emitió su voto en la calle de Moneda en el Centro Histórico de la CDMX, en el Antiguo Palacio del Arzobispado, en lo que se ha llamado la elección más grande en la historia de México.

Luego de salir de su casilla, el mandatario mexicano dijo a los medios presentes: “¡Viva la democracia!”.

El mandatario estuvo acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Mueller.

(Cortesía de Presidencia.)

Detienen a hombre en Temixco, Morelos

Elementos de la policía de Morelos detuvieron la madrugada de este domingo a un sujeto que llevaba consigo varias bolsas de despensas con productos básicos, así como sobres con dinero, una lista nominal y algunos documentos con el logo del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El detenido ya fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

Con información de Verónica Bacaz.

INE, en sesión permanente

A las ocho de la mañana el Instituto Nacional Electoral (INE) instaló la sesión permanente para las elecciones intermedias 2021.

“Después de nueve meses de intenso trabajo y presiones de todo tipo, hemos llegado a la jornada electoral más grande y más compleja que hayamos organizado en los últimos 30 años“, manifestó Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, en su mensaje de apertura.

Un factor de importancia es que la polarización en la discusión pública no ha desalentado la participación de la ciudadanía en la jornada electoral y, al contrario, se espera una gran participación, aseguró Córdova.

Michoacán no instalará 100 casillas

En Michoacán no se instalarán 100 casillas para votar este domingo, debido a situaciones de inseguridad y por el impedimento de comunidades indígenas.

En Tierra Caliente, en municipios como Aguililla, Apatzingán, Tepalcatepec y Coalcomán, se debe a problemas de seguridad.

Pero la problemática mayor se debe a disputas con comunidades indígenas de la región purépecha y mazahua. En este caso, 89 casillas no pudieron ser instaladas, pues piden que haya elecciones por medio de usos y costumbres.

Las autoridades decidieron mover las casillas a comunidades cercanas, pues nadie está obligado a participar.

Con información de Carlos Monge.

Abren casillas

La votación de las elecciones intermedias 2021 ha arrancado este domingo 6 de junio con la apertura de las casillas en la mayoría de las entidades del país.

Las cerca de 163 mil casillas en las que más de 93 millones de mexicanos están llamados a votar abrieron a partir de las 8:00 horas y cerrarán a las 18:00 horas, todo esto en tiempo local.

PREP de Guerrero no es seguro: INE

Un día antes de la jornada electoral el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de Guerrero no reunía las condiciones de operación y de seguridad, hasta ese momento, pero sí existen garantías y las condiciones necesarias para que el proceso electoral de Guerrero opere bien, abundó.

“Es importante señalar que esta falla en Guerrero no implica una afectación a la validez de los resultados”, indicó en un comunicado.

Mediante Conteo Rápido, el instituto nacional aportará resultados de los comicios a la gubernatura esta misma noche, tras la jornada electoral, añadió el texto.





