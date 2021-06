9 frases sobre jornada electoral del 6 de junio y lo que viene después

Este jueves se realizó el EF MEET POINT. Voto 2021: La jornada electoral y lo que viene, en el que participaron Pamela San Martín, exconsejera del Instituto Nacional Electoral (INE); René Delgado, periodista, corresponsal de guerra y escritor mexicano; y Marco Baños, exconsejero del INE.

En este foro moderado por Guillermo Ortega, director general de información política y social de El Financiero Impreso, se habló sobre la violencia política que se ha ejercido durante las campañas, la fuerza del Instituto Nacional Electoral y lo que viene luego del 6 de junio.

René Delgado

1.- “El crimen efectivamente bota con B grande y con plomo a aquellos que no quiere ver en la boleta y hemos visto cómo se han perdido cuando menos 35 vidas de candidatos. Sabemos claramente a quienes no querían ver, lo que no sabemos es quienes prevalecieron porque eran afines a los intereses criminales”.

2.- “El capítulo delicado del INE está en la fiscalización de los recursos que utilizan los partidos, ahí no ha logrado consolidar su propia autoridad. Vamos a ver si hay la entereza y rigor que ha mostrado de manera inconsistente el instituto para anular aquellos comicios donde los candidatos no hayan rendido cuenta o se hayan excedido en el tope de gasto”.

3.- “No estoy yo cierto de cuál es el porcentaje de participación que va a haber, pero ya desde ahora voto por que la gente participe y de algún modo vaya a expropiar la política. Creo que es una palabra que a todo mundo inquieta, pero es la hora de expropiar la política de los políticos”.

Pamela San Martín

4.- “La siguiente etapa va a ser la fiscalización por parte del INE, porque previo a que los tiburones determinen la validez o no de las elecciones, se tiene que terminar la fiscalización de recursos, si se cumplieron con las reglas de fiscalización si se rebasaron topes de gastos de campaña, es uno de los puntos donde deberá mostrar fortaleza el INE, son de los puntos que eran áreas de oportunidad para fortalecer por parte del instituto y esperemos que eso sea lo que tengamos”.

5.- “Las pugnas internas que hay en el tribunal, la falta de predictibilidad de las sentencias del tribunal, que de pronto un día nos dice una cosa y el otro día nos dice otra, puede generar un clima de certeza muy grande que se preste a mayores enconos con motivo del resultado poselectoral”.

6.- “Hay una ausencia absoluta de propuestas, un desdibujamiento completo por parte de los partidos políticos, tanto los que apoyan al presidente de la República como los partidos de oposición, pero también nos muestra el nivel de intervención que hemos tenido del propio presidente de la República, que es el centro sobre el que gira gran parte del debate en esta elección”.

Marco Antonio Baños

7.- “Lamentablemente vamos a ver cómo algunos candidatos han sido favorecidos por el crimen organizado. Justamente, esta situación de que han ejecutado a algunas candidatas y candidatos obedece seguramente a que no quisieron participar, oír ni reunirse con este tipo de personas que integran ese crimen organizado y que por supuesto pudieran filtrarse a espacios de Gobierno en el ámbito de las municipalidades y gubernaturas. Es un tema que indica con toda claridad que se ha rebasado la capacidad institucional para garantizar la integridad física de los candidatos. Es un hecho concreto que no se ha podido establecer con claridad esos vínculos de cómo viene el dinero del crimen a apoyar a las campañas”.

8.- “El INE está sólido para afrontar la parte que sigue, tiene un plazo muy pequeño para poderse hacer cargo de la fiscalización, máximo 40 días para entregar todas las resoluciones en materia de fiscalización de los gastos de candidatos que disputan el universo de 20 mil 415 cargos, según datos del INE (…) Esta línea de confrontación tan fuerte que se dio entre el INE y la Presidencia obedece a dos factores, no olvidemos que el propio presidente desde el momento en que asumió el cargo empezó con atacar los órganos autónomos, al presidente no le gustan los órganos autónomos”.

9.- “Los ciudadanos deben tener la absoluta confianza de que su voto es seguro, de que en el momento en que ellos depositen la boleta en la urna esta va a ser contabilizada en el mismo sentido que ellos crucen por el candidato, por el partido de su preferencia, que los ciudadanos que contabilizan los votos son vecinos nuestros, son personas que han sido capacitadas para ello y que no se van a prestar a ninguna situación truculenta para tergiversar el sentido de la votación”.