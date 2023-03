Licencia tipo E para chofer en Edomex: ¿Quiénes deben tramitarla, cuánto cuesta y qué requisitos piden?

La licencia de conducir del Estado de México es el documento personal e intransferible que habilita a su titular para conducir un vehículo automotor por la vía pública.

En esta entidad existen varios tipos de licencias de conducir: para ciudadanos mexiquenses, extranjeros y para prestadores de servicio de transporte como taxis, micros o privados.

La más comunes son las licencias tipo A y C, las cuales se otorgan a automovilistas y motociclistas particulares. Puedes consultar los costos y requisitos para obtenerlas aquí.

Sin embargo, existe un tipo de licencia especial para los “choferes de servicio particular”, la cual muchos utilizan para manejar taxis de aplicación como Uber o DiDi.

Costo de la licencia tipo E del Edomex 2023

El costo de esta licencia especial depende del tiempo de la vigencia de la misma. Si la tramitas en 2023, los precios son los siguientes:

Tipo 1 año 2 años 3 años 4 años Licencia tipo E $830 $1,108 $1,477 $1,968

Requisitos para obtener la licencia en el Estado de México tipo E

Para obtener la licencia tipo E, lo primero que debes hacer es realizar el pago correspondiente a través del Formato Universal de Pago. Este documento lo puedes conseguir en el Portal de Servicios al Contribuyente. El pago puede tardar en acreditarse de 24 a 72 horas.

También, puedes acudir directamente a los módulos de licencias y obtener ahí un formato de pago, en cuyo caso, el pago se acreditará el mismo día.

Una vez realizado el pago, debes reunir la siguiente documentación y elegir el módulo de atención en el que finalizaras el trámite.

Acta de nacimiento, impresión digital o carta de naturalización.

Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada.

Identificación oficial con fotografía.

Comprobante de domicilio original o impresión digital no mayor a 3 meses a partir de su fecha de facturación.

Comprobante de pago de derechos.

Es necesario que todos los documentos sean originales, estén en buen estado y sean coincidentes en cuanto al contenido de datos personales.

Asimismo, para obtener este valioso documento, los mexiquenses están obligados a presentar y aprobar un examen de conocimientos sobre el Reglamento de Tránsito de la entidad.

En caso de no pasar el examen, no será posible entregar la licencia de conducir y no habrá devolución del monto pagado previamente, por lo que te recomendamos estudiar esta guía que contiene todo lo que necesitas saber para aprobar la prueba escrita.

Licencia de conducir tipo E digital

Una vez que tengas el documento físico, puedes tramitar la versión digital desde tu teléfono celular. Este procedimiento no tiene costo y puedes hacerlo desde casa.

Este es el paso a paso para tramitarla: