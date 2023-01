Multas Edomex 2023: ¿Cuánto deberás pagar por conducir sin licencia?

¿Manejas en el Estado de México? Si es así debes tener en cuenta que los costos de las multas vehiculares aumentaron este año.

Las personas que no cumplan con lo establecido en Reglamento de Tránsito del Estado de México se hacen acreedoras a multas representadas con la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales y estatales. De esta manera, los usuarios sancionados deben cubrir el monto de la UMA equivalente a pesos según corresponda.

La UMA 2022 tiene un valor diario equivalente a 96.22 pesos pero a partir de febrero aumentará 7.82 por ciento a 103.73 pesos, mientras que su valor mensual será de 3 mil 153.70 pesos y anual de 37 mil 844.40 pesos.

¿Cuánto costará la multa en Edomex por conducir sin licencia?

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito del Estado de México la multa por conducir sin licencia va de las 10 a las 20 UMAs diarias.

Teniendo en cuenta las equivalencias del año 2022, la multa será de 962.2 a mil 924.40 pesos durante el mes de enero.

a durante el mes de enero. A partir de febrero la multa irá de los mil 37.4 a los dos mil 74.6 pesos.

Hoy No Circula lunes en CDMX y Edomex

Recuerda que todos los automóviles con engomado color amarillo, terminación de placas 5 y 6, y que tengan el holograma 1 o 2 deberán quedarse guardados en casa debido al programa Hoy No Circula, en todos los municipios del Estado de México, así como en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, este lunes 23 de enero.

¿Habrá doble Hoy No Circula este lunes?

Si te preguntas si habrá doble Hoy No circula para este lunes la respuesta es no, pues las partículas de ozono no han representado problemas y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha emitido alerta por malas condiciones en la calidad del aire.

Recuerda que este programa solo se implementa si hay contingencia ambiental con el fin de reducir la contaminación.

¿Qué autos sí circulan este lunes 23 de enero?