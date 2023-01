Elecciones Edomex 2023: ‘En 2017 la cag…’ por ir con el PRI, reconoce el Partido Verde

Durante el segundo día de precampaña de la exsecretaria de Educación federal, Delfina Gómez Álvarez para las elecciones Edomex 2023, el presidente del Partido Verde del Estado de México, José Alberto Couttolenc Buentello, dijo que en la elección del 2017 por la gubernatura mexiquense “el Partido Verde la cagamos, nos equivocamos”, por haber ido en alianza con el PRI.

La declaración de Couttolenc Buentello fue en contestación a la referencia que hizo el senador Higinio Martínez Miranda, quien tomó el micrófono antes del él para señalar que “hace seis años el Partido Verde, lo han dicho, fue un error no haber apoyado el cambio, pero ahora están metidos todos” (en la precampaña de Morena).

En su discurso, el líder Verde mexiquense señaló que “como lo decía el senador Higinio, lo vamos a repetir en todos los rincones del Estado de México: reconocemos y sabemos que nosotros el Partido Verde en 2017 la cagamos, nos equivocamos.

“Cientos de miles de mexiquenses se equivocaron, llevaron a las personas incorrectas al gobierno. Luego, luego de tomar protesta se les olvidó quién los puso ahí”.

Delfina Gómez advierte que no permitirá le ‘roben la elección’

La precandidata de la alianza MORENA, PT y PVEM al Gobierno del Edomex, Delfina Gómez Álvarez, advirtió que a diferencia de 2017 no permitirá que le vuelvan a robar la elección, por ello, iniciará un recorrido por los 125 municipios mexiquenses para hablar con militantes y simpatizantes.

“Que no se confundan, no se equivoquen, aquí hay mucho equipo y estructura para darles, para enfrentar lo que viene, así es que vamos para adelante, vamos con todo y yo sé que es nuestra gran oportunidad de lograr el cambio”.

Ante miles de militantes y simpatizantes que se concentraron en la explanada del Palacio Municipal de Netzahualcóyotl, y entre gritos de “¡gobernadora, gobernadora…!”, Delfina Gómez agradeció contar con un gran equipo unido, y tener el apoyo de la gente que conforma al movimiento de la 4T y los partidos aliados “sumados a este amor y exigencia por un cambio”.

La exalcaldesa de Texcoco estuvo acompañada por el líder nacional de Morena, Mario Delgado, el coordinador general de precampaña, Horacio Duarte, el delegado especial para el proceso electoral en el Estado de México, Higinio Martínez, así como dirigentes locales de los partidos PT y PVEM.

La precandidata afirmó que sus contrincantes “este año recibirán una lección de dignidad, ellos van hacer todo lo posible por denostar, no saben construir para el pueblo, nosotros vamos a crear en beneficio de la comunidad. No nos podemos vender por una despensa, hay que tener dignidad.

Agregó: “en esta ocasión no nos confiemos hagamos todo lo necesario que por justicia nos corresponde, de trabajar por la igualdad. Dicen que si me siento sola, pues no, vean cuánta gente tengo, cuanta me acompaña”.