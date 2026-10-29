Italia mantiene su apuesta por México pese a la incertidumbre por el T-MEC

La incertidumbre por la revisión del T-MEC no frenó el interés de las empresas italianas por invertir en México, que mantienen una perspectiva favorable por su mano de obra calificada, costos competitivos y acceso a los mercados internacionales, aseguró Alessandro Modiano, embajador de Italia en el país.

“México está percibido como un país con todavía perspectivas muy pero muy grandes, además de que reforzada por este acuerdo modernizado con Europa”, afirmó en el marco del 32 Congreso del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE), celebrado en Monterrey, Nuevo León.

El diplomático sostuvo que México conserva ventajas para las compañías italianas que buscan producir y exportar desde el país, especialmente hacia América del Norte.

“La característica principal es la abertura hacia mercados muy importantes, la mano de obra calificada que hay en México con evidentemente un costo más bajo de lo que tenemos en Europa que hay en otras áreas del mundo y toda una serie de características hace de México una plataforma superimportante”, señaló.

Modiano identificó a los sectores automotriz y alimentario entre aquellos con una presencia italiana relevante en México, tanto por el intercambio comercial como por las inversiones. En contraste, reconoció que el sector energético enfrenta un entorno más complejo, por lo que algunos inversionistas mantienen mayor cautela.

El embajador consideró que la relación económica entre ambos países puede fortalecerse en el mediano y largo plazos, respaldada también por la modernización del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea.

Acuerdo en el T-MEC está cerca

A medidados de octubre, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Claudia Sheinbaum, mandataria de México, confirmaron que ambos países están cerca de llegar a un acuerdo del T-MEC.

Hasta el momento no hay detalles sobre las negociaciones; sin embargo, Estados Unidos mantiene una postura que busca bajar el déficit comercial, mientras que México quiere reducir los aranceles impuestos y evitar nuevas tarifas.