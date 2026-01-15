Pilgrim’s se pone ‘bien gallito’ en México: Anuncia inversión de 1,300 mdd

Pilgrim's anunció una inversión por 1,300 millones de dólares en México para impulsar la soberanía alimentaria. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/Pilgrim's)

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una nueva inversión de la empresa Pilgrim’s, dedicada a la producción de alimentos derivados del pollo y con presencia en México desde hace 38 años.

Pilgrim’s destinará mil 300 millones de dólares durante los próximos años, hasta 2030, con el objetivo de fortalecer la soberanía alimentaria del país.

Fabio Sandri, presidente global de Pilgrim’s Pride, aseguró que en los últimos 10 años la compañía duplicó su producción en México, lo que consolida al país como un motor clave para el crecimiento global de la empresa.

¿En qué estados invertirá Pilgrim’s México?

El director de la compañía en México, José de Jesús Muñoz Velasco, informó que la inversión total se distribuirá en varios estados del país, desde el norte hasta el sur.

Durango, Coahuila, Querétaro, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz y Campeche figuran entre las entidades que recibirán recursos de la empresa del sector avícola.

Explicó que la inversión se ejercerá en un periodo de cinco años. De ese monto, 200 millones de dólares se destinarán al norte del país, en Durango y Coahuila; 150 millones de dólares al centro, en Querétaro e Hidalgo, y 950 millones de dólares al sur, principalmente en Veracruz.

¿Cuántos empleos generará la inversión de Pilgrim’s en México y a quiénes priorizan?

Las estimaciones de la empresa indican que este proyecto generará alrededor de 4 mil empleos directos y 16 mil empleos indirectos.

Con la ampliación de las plantas, la compañía prevé un incremento de producción superior a 373 mil toneladas.

“Son empleos que llegan a comunidades rurales donde, como ustedes saben, no es fácil generar fuentes de trabajo. Nosotros estamos creando empleo en estas regiones. Además de generar empleo, también impulsamos oportunidades para que nuestra gente y nuestro equipo crezcan”, comentó Muñoz Velasco.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que el portafolio de inversiones privadas en México suma actualmente 293 mil millones de dólares, cifra que incluye el desembolso de Pilgrim’s y el anuncio de General Motors, que destinará mil millones de dólares al país.