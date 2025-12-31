Para que retires tu quincena a tiempo: ¿Los bancos abren el jueves 1 de enero en México?

Aunque las ventanillas permanecerán cerradas, los servicios bancarios no se detendrán por completo. (Foto: Cuartoscuro)

Con el arranque del Año Nuevo y el pago de la primera quincena, muchas personas se preguntan si podrán acudir a una sucursal bancaria para realizar retiros, pagos o trámites.

La duda es relevante, sobre todo para quienes reciben su salario en los primeros días de enero o necesitan efectivo tras los gastos de fin de año.

¿Los bancos trabajan el 1 de enero? La respuesta es clara: las sucursales bancarias no abrirán al público este jueves 1 de enero, al tratarse de un día inhábil para el sector financiero en México, de acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM).

La ABM informó que esta suspensión de operaciones presenciales se apega a la disposición de carácter general emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en la que se establecen los días inhábiles para las instituciones financieras, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2024.

Aunque las ventanillas permanecerán cerradas, los servicios bancarios no se detendrán por completo.

En el inicio del año, cuando muchas personas buscan retirar su quincena o realizar pagos urgentes, los bancos mantendrán activos sus canales alternos de atención.

Bancos el 1 de enero

¿Qué servicios bancarios sí operan el 1 de enero?

De acuerdo con la ABM, durante el jueves 1 de enero los clientes podrán seguir realizando operaciones a través de cajeros automáticos, corresponsales bancarios, así como mediante banca digital y telefónica, las cuales operan las 24 horas del día, los 365 días del año.

En México, recordó la asociación, hay más de 65 mil cajeros automáticos y 58 mil corresponsales bancarios disponibles en todo el país, lo que permite a los usuarios retirar efectivo, consultar saldos, pagar servicios o hacer depósitos, incluso en días festivos.

Además, las sucursales bancarias que se encuentran dentro de supermercados, centros comerciales y tiendas de autoservicio sí abrirán al público, respetando sus horarios habituales, aun cuando se trate de un día inhábil para la banca tradicional.

¿Qué pasa si tu pago o vencimiento cae en día inhábil?

La ABM también recordó que la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros establece que, si la fecha límite de un pago coincide con un día inhábil —como el 1 de enero—, el cumplimiento de la obligación podrá realizarse el siguiente día hábil sin penalización.

Esto aplica para pagos de créditos, tarjetas o servicios financieros, lo que da margen a los usuarios para organizar sus finanzas en el inicio del año sin afectar su historial.

Con este escenario, la recomendación para quienes esperan su quincena o requieren efectivo es anticiparse, usar canales digitales o ubicar corresponsales bancarios cercanos, y tomar en cuenta que las sucursales reanudarán actividades al día hábil siguiente.

Así, aunque el 1 de enero no habrá atención en ventanilla, el sistema bancario seguirá operando para acompañar el arranque financiero de 2026.