Necesaria, capacitación en propiedad intelectual

Es necesario reconocer el valor de la propiedad intelectual como un activo intangible para conseguir que entre más capital al país, por lo que será necesario mantener el enfoque contra la falsificación y piratería, no solo mediante operativos de decomiso, sino desde la Fiscalía General de la República (FGR) en temas de crimen organizado, así como capacitar a jueces y magistrados sobre el valor de la procedencia intelectual, señaló Etienne Sanz de Acedo, director general de la International Trademark Association (INTA).

“Es importante esa capacitación a jueces y magistrados para que todos entiendan de alguna forma qué es la procedencia intelectual, cómo puede contribuir la procedencia intelectual a defender la originalidad mexicana, pero también cómo la procedencia intelectual tiene una contribución muy importante a la regularidad del país”, dijo en entrevista.

Explicó que reconocer el valor económico de la propiedad intelectual es una oportunidad de desarrollo al permitir abrir nuevos mercados, por lo que las empresas que reconocen ese valor se sienten atraídas. Agregó que para apoyar iniciativas empresariales, que van a generar empleo y ayudar a la libertad social, es importante siempre mantener el foco en la lucha contra la falsificación y piratería, y que se haga desde la perspectiva de la fiscalía, particularmente en temas criminales, además de la capacitación “para que los jueces, cuando han obtenido decisiones, hayan obtenido decisiones con corregimiento de la causa”.

Certeza imprescindible

La propiedad intelectual es un capítulo muy importante siempre en todos los tratados comerciales, y en la próxima revisión del T-MEC, así como en la renovación del acuerdo con la Unión Europea, la prioridad de las empresas es que los procedimientos de protección de los derechos de registro sean rápidos, de calidad y “que haya consistencia en la toma de decisión, ese es un aspecto muy importante”, detalló Sanz.

“Pero obtener el registro, si luego no se puede proteger, no tiene ningún sentido. Con lo cual es importante que haya una judicatura formada, capacitada, que entienda de estas cuestiones. Y esa es un área donde nosotros, como organización internacional, estamos siempre a la orden para apoyar”, subrayó al reconocer una cercanía con el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) ante el interés de su titular, Santiago Nieto, y de la presidenta Claudia Sheinbaum, por vincular el proyecto intelectual con innovación, innovación con desarrollo, innovación con crecimiento, innovación con oportunidades para los mexicanos, por lo que ya han iniciado conversaciones.